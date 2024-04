VIDEO Navijači zgroženi onim što je Neymar radio tijekom slavlja kćerkice: 'Zreo za liječenje'

Neymar, najskuplji nogometaš svih vremena, s 32 godine kao da se odrekao ozbiljnog nogometa. Otišao je u Saudijsku Arabiju, ali ne igra za Al-Hilal je je ozlijedio koljeno i oporavlja se.

Neymar vrijeme krati igrajući poker, a ljubav prema toj igri razvio je još odavno i čak je nastupao i na nekim turnirima. No, čini se da je sve otišlo predaleko.

Nah is Neymar gambling on poker mid way through his daughter’s birthday 😭😭😭 pic.twitter.com/oGYy272Hrx