VIDEO Krvavi obračun u Nizozemskoj: Potukli se navijači Twentea i Fiorentine

Do fizičkog obračuna došlo je između navijača Twentea i Fiorentine u nizozemskom Enschedeu, gdje će se tijekom četvrtka odigrati uzvratna utakmica play-offa nogometne Konferencijske lige.

Nizozemski mediji prenose kako su se dvije navijačke skupine susrele u blizini željezničkog kolodvora te se fizički obračunale. Tijekom tjedna lokalne vlasti su bile u strahu od dolaska talijanskih navijača te su odlučile Talijanima zabraniti ulazak u sam grad uoči susreta.

UECL. 25.08.2022

FC Twente - Fiorentina.

Fight the night before the game in Enschede.



FC Twente (bottom) vs. Fiorentina (top)



...and the cops 😄 pic.twitter.com/EsmXYMllOd