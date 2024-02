VIDEO Jeste li vidjeli brži gol? Traže da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda kao najbrži u povijesti

Engleski nogometni niželigaš Croydon vjeruje kako je srušio rekord za najbrži gol na svijetu. U susretu protiv Cockfosters Developmentom u polufinalu London Senior Trophyja, Croydon je poveo nakon svega 2.31 sekunde utakmice. Pogodak s centra zabio je Ryan Hall (36), bivši igrač Leeds Uniteda i Crystal Palacea.

Njegov udarac lijevom nogom uhvatio je vratara nespremnog i preletio mu preko glave, a pogodak je postignut nakon samo 2.31 sekundi.

We've finally got a video of Ryan Hall scoring @Croydon_FC's first goal against @CockfostersDev in the London Senior Trophy. The goal was timed at 2.31 seconds, which we understand to be the fastest goal in senior football in the world.Can you confirm @GWR? pic.twitter.com/anxzAtpuZC