Jedan kiks dijeli Dinamo od velikog gubitka: Na Maksimiru na ovakav scenarij ne žele ni pomisliti

Šest je kola preostalo do kraja HNL-a, s malom ogradom u vidu toga da Dinamo mora odigrati utakmicu s Varaždinom u srijedu. Rijeka na vrhu ljestvice ima pet bodova prednosti, opet s ogradom da bi do ulaska u nadolazeći vikend ta prednost mogla biti nešto manja. Dinamo ove sezone još niti jednom nije bio na vrhu HNL-a, a lako bi se mogao dogoditi scenarij po kojem bi titulu prvaka mogli uzeti nakon "šuta sa sirenom" pa tako nakon 36 kola prvi presjeći ciljnu liniju. Nakon prva tri kola vodio je Osijek, potom je vodstvo preuzeo Hajduk, a pobjedom na Poljudu u startnoj dionici proljetne polusezone na čelu je kolone zajahala Rijeka.

U Dinamu je ova sezona još ranije označena kao "must win" što se tiče HNL-a. Glavni razlog tome je nova, renovirana Liga prvaka koja od će od ljeta sadržavati 36 klubova, a svaki od njih bi za plasman u grupnu fazu trebao dobiti oko 35 milijuna eura. Puno je to veći novac u odnosu na prošle sezone, kada bi klubovi za ulazak u europsku jesen pod okriljem Lige prvaka znali uprihodovati oko 15 milijuna eura. Dinamo na taj novac ozbiljno računa, a jedini put do škrinje pune Uefina blaga je - osvojiti domaću titulu. Čak ni drugo mjesto, koje bi vrlo vjerojatno značilo izravan ulazak u skupine Europske lige ne bi donijelo takvu financijsku injekciju.

Da odmah razjasnimo, Dinamo će vrlo vjerojatno ući izravno u skupine Europske lige, ne osvoji li HNL. Prvo, put u Europsku ligu mu je zajamčen, jer će sigurno završiti drugi u HNL-u. Čak i u slučaju da Rijeka osvoji dvostruku krunu, Dinamu će mjesto u EL biti zajamčeno. A tamo bi mogao ući izravno, jer osvajač ovosezonske Konferencijske lige bi mogao izravno osigurati mjesto u Europskoj ligi (ili u Ligi prvaka) za sljedeću sezonu kroz svoje nacionalno prvenstvo. Tada bi Dinamo, kao klub s najvećim koeficijentom od svih koji sudjeluju u kvalifikacijama za EL dobio izravno mjesto u skupini. Dinamo od izravnog puta u skupine EL može odmaknuti samo Ajax, koji bi u slučaju da u nizozemskom prvenstvu zauzme mjesto koje vodi u EL, imao bolji koeficijent od Dinama. Ajax tamo ne smije biti četvrti, a sada zaostaje sedam bodova za četvrtim AZ-om, četiri kola prije kraja.

No, u Dinamu, za pretpostaviti je, ne bi bili (do kraja) zadovoljni ulaskom u Europsku ligu. Jasno je da klub takvog renomea, ugleda u europskom nogometu stremi samo najvišim ciljevima, a pogotovo sada kad se Liga prvaka dodatno elitizira i brendira kao nešto još atraktivnije za sve. Stoga, na Maksimiru su sve snage upregnute ka dostizanju Rijeke i osvajanju naslova prvaka u HNL-u.

Ona priča o izravnom ulasku Dinama u skupine Lige prvaka, ona utrka sa Šahtarom, praškom Slavijom i Kopenhagenom postala je praktično sporedna ispadanjem plavih od PAOK-a u Konferencijskoj ligi. Jasno je da se koeficijent Dinama više neće mijenjati, a Dinamu bi se trebalo poklopiti da ni Šahtar ni Slavia ni Kopenhagen ne budu prvaci Ukrajine, Češke, odnosno Danske. Da se to sve poklopi malo je teže izvedivo stoga je sva pažnja usmjerena na domaću borbu s Rijekom. Jasno je da si Dinamo u preostalih sedam utakmica koje ima za odigrati ne smije priuštiti više niti jedan kiks. Rijeka će to, sasvim sigurno, znati iskoristiti, tim više što gotovo svakog vikenda do kraja sezone svoju utakmicu u HNL-u igra u terminu nakon Dinama. Sergej Jakirović je rekao da je to dobra stvar, no pitanje je koliko će dobra biti ako njegova momčad negdje putem prospe koji bod...