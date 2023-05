VIDEO Guardola pobjesnio na Haalanda jer je odbio njegovu naredbu: Ne smije to više raditi

Još jedan korak prema obrani naslova prvaka Engleske u subotu su napravili nogometaši Manchester Cityja pobijedivši pred svojim navijačima Leeds United sa 2-1. Momčad Pepa Guardiole imala je potpunu kontrolu zbivanja na terenu zahvaljujući golovima Ilkaya Gundogana u 19. i 27. minuti za 2-0, no u samo dvije minute u završnici utakmice Manchester City si je zakomplicirao situaciju.

Prvo je u 84. minuti Gundogan propustio priliku za 'hat-trick' kad je pogodio vratnicu iz kaznenog udarca, da bi na drugoj strani španjolski napadač Rodrigo u 85. minuti smanjio zaostatak Leedsa. No, u preostalih 11 minuta gosti nisu uspjeli doći do izjednačujućeg pogotka koji bi im donio važan bod u borbi za opstanak.

Menadžer City Pep Guardiola poludio je na Erlinga Haalanda jer nije želio izvesti kazneni udarac u 84. minuti već je loptu prepustio Ilkayu Gundoganu koji tako mogao kompletirati hat-trick. Njemački veznjak je na kraju pogodio stativu i to se nije osvetilo braniteljima naslova.

- Da je Gundogan zabio, sve bi bilo OK. Hat-trick, sjajno, idemo dalje... Ali izvođač je izvođač. Na 2:0 je to posao, posebno u engleskoj ligi. Nije to situacija u kojoj se smije zaboraviti tko izvodi penale, to se ne smije. U Engleskoj utakmica na 2:0 nije gotova. Da je bilo 4:0 i 10 minuta do kraja, onda OK... Htio sam da penal izvede igrač koji to inače radi. To znači Haaland ili Mahrez. Međutim, i ova situacija pokazuje kakva je osoba Erling. Htio je usrećiti suigrača, pokazao je da su mu suigrači jako bitni. Poštujem taj Haalandov potez, ali je ipak on trebao izvesti penal jer je specijalist za to - izjavio je Pep.