VIDEO Guardiola izgubio živce pred ključnu utakmicu sezone, jedno pitanje nije mu dobro sjelo

Dugo nismo ovako ljutitog na jednoj konferenciji za novinare vidjeli Pepa Guardiolu. Trener Manchester Cityja pojavio se pred predstavnicima medija uoči utakmice koju će njegov City u utorak navečer odigrati u Londonu, na gostovanju kod trenutno petoplasiranog Tottenhama. Riječ je o zaostaloj utakmici 34. kola, za Građane pretposljednjoj ove sezone.

Situacija na ljestvici engleskog nogometnog prvenstva je poznata. Arsenal ima bod više od Cityja, ali igrači Pepa Guardiole moraju odigrati i današnji dvoboj s Tottenhamom, nakon čega će se City i Arsenal izjednačiti na 37 po broju odigranih utakmica.

Navijači Arsenala nadaju se tituli prvaka, ali za to im je uz pobjedu u posljednjem kolu nadolazećeg vikenda, potreban i kiks Cityja kod njihovog mrskog rivala Tottenhama. Uoči utakmice Guardiola je odgovorio na pitanje je li zapravo novac taj koji je zaslužan za uspjeh njegova kluba.

🔵❗️ Pep Guardiola: “You say it’s all about the money? Man United, Chelsea, Arsenal… they should have been there”.pic.twitter.com/aB9e1qEN5q