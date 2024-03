VIDEO Fantastičan pogodak u utakmici Serie A; Inter stvorio golemu prednost pred Juventusom

U dvoboju 28. kola Serie A dva sastava iz sredine ljestvice talijanskog nogometnog prvenstva Monza je kao gost svladala Genou sa 3-2 (2-0). Monza je bila mnogo bolji sastav u prvom poluvremenu nakon kojega je vodila sa 2-0 golovima Pessine (8) i Mote (18). Posebno je spektakularan bio gol škaricama Danyja Monte za udvostručenje prednosti gostiju. Snimku gola možete pogledati OVDJE .

Nakon trostruke zamjene na poluvremenu u nastavku je Genoa zagospodarila terenom i stigla do poravnanja preko Gudmundssona (52) i Vitinhe (68). No, pred kraj dvoboja "upalila" je jedna kontra Monze i Maldini (79) je pogodio za pobjedu. Milan Badelj igrao je za Genou do 87. minute. Ovom pobjedom Monza je skočila na 10. mjesto sa 39 bodova, jednim više od 11. Torina, a šest više od 12. Genoe.

Nogometaši milanskog Intera napravili su novi korak ka potvrdi osvajanja 20. naslova prvaka Italije svladavši kao gosti Bolognu sa 1-0 (1-0). Jedini pogodak na utakmici postigao je Bisseck (37). Nikola Moro igrao je za Bolognu od 69. minute.

Vodeći Inter sada ima 75 bodova, 18 više od drugog Juventusa, a 19 od trećeg Milana, dok je četvrta Bologna ostala na 51 bodu, četiri više od pete Rome, a pet od šeste Atalante koji će u nedjelju igrati protiv Fiorentine, odnosno Juventusa.

