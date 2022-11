VIDEO Evo neopreznog starta zbog kojeg je Rakitić dobio prvi izravni crveni u karijeri, Sociedad slavio

Nekadašnji hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić zaradio je izravan crveni karton, prvi takav u karijeri, a njegova Sevilla je pred svojim navijačima poražen sa 2-1 (2-1) od Real Sociedada u dvoboju 14. kola španjolskog prvenstva.

Rakitić je isključen u 28. minuti, iako mu je sudac Carlos del Cerro inicijalno pokazao žuti karton. No, na intervenciju VAR-a i nakon pregleda snimke, glavni sudac je uočio Rakitićevo neoprezno gaženje suparnikovog gležnja pri čemu je Braisu Mendezu čak izuo i kopačku.

Prekršaj Rakitića za isključenje pogledajte OVDJE.

Samo šest minuta poslije Sevilla je ostala sa devetoricom na terenu, kad je, opet uz pomoć VAR-a, isključen branič Tanguy Nianzou, također zbog neopreznog starta potplatom na suparnikovu potkoljenicu.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS Soccer Football - LaLiga -Sevilla v Barcelona - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 3, 2022 Sevilla's Ivan Rakitic looks dejected after the match REUTERS/Marcelo Del Pozo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS

Gosti su već od 20. minute bili u prednosti pogotkom Alexandera Sorlotha, a s dva igrača više su došli i do drugog pogotka, kad je u 36. minuti Brais Mendez svladao domaćeg vratara Bona.

Unatoč brojčanoj inferornosti, Sevilla je do poluvremena uspjela smanjiti zaostatak. Rafa Mir je u 44. minuti nadvisio čuvare i pogodio glavom za 1-2.

Real Sociedad je osmom pobjedom u sezoni došao do 26 bodova i privremeno zasjeo na treće mjesto, dok je Sevilla ostala na 17. poziciji, nakon što poražena po treći put u posljednjih pet kola.

Almeria je u srijedu kao domaćin svladala Getafe sa 1-0, a pobjednički pogodak postigao je Leo Baptistao u 26. minuti. Domaća momčad je utakmicu završila s desetoricom igrača, jer je u 87. minuti Rodrigo Ely zaradio drugi žuti karton.

Almeria je sa 16 bodova preskočila Getafe (14) i potisnula ga na 15. mjesto.

Vodeća Barcelona ima 37 bodova, pet više i utakmicu više od drugoplasiranog Real Madrida.

