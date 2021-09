VIDEO Đoković opet izgubio živce pa dobio kaznu: Svi sumnjaju na ovaj detalj

Ruski tenisač Danil Medvjedev pobjednik je posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena nakon što je u finalu sjajnom igrom porazio prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića sa 6-4, 6-4, 6-4.

Medvjedev je odigrao fantastično finale i nakon dva sata i 17 minute igre pobijedio je Đokovića osvojivši svoj prvi Grand Slam naslov u karijeri nakon što je prva dva finala izgubio. Na US Openu 2019. od Rafaela Nadala, a ove godine na Australian Openu od Đokoviću.

Novak Đoković propustio je priliku da ispiše povijest, a koliko ga je to pogodilo pokazao je i za vrijeme samoga meča. Naime, u nekoliko je navrata bio dosta nervozan, a u jednom je trenutku razbio reket.

Mnogi misle kako je upravo taj detalj presudio da ga organizatori natjecanja kazne s pet tisuća dolara za nesportsko ponašanje. Budući da službeni razlog nije naveden, to ostaju samo nagađanja.

Novak Djokovic smashes his tennis racket in frustration at the #USOpen 😳pic.twitter.com/URHaQZKqY6