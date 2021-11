VIDEO Bolne scene: Neymarova ozljeda okreće želudac

U prvom nedjeljnom susretu PSG je na gostovanju pobijedio fenjeraša St Etienne sa 3-1, međutim slavlje gostiju pokvarila je ozljeda Brazilca Neymara koji je na nosilima iznesen s travnjaka u 84. minuti. Neymar je dobio neugodan udarac u gležanj i sa suzama u očima je napustio teren. Neymar je u duelu sa suparničkim igračem nagazio protivniku na nogu pri čemu mu se izvrnuo zglob.

Video ozljede pogledajte OVDJE.

Foto: ERIC GAILLARD Soccer Football - Ligue 1 - AS Saint-Etienne v Paris St Germain - Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, France - November 28, 2021 Paris St Germain's Neymar is carried off on a stretcher after sustaining an injury REUTERS/Eric Gaillard

Kod sva tri gola pariškog sastava asistirao je Lionel Messi, a dodajmo kako je za PSG debitirao Sergio Ramos koji je ovoga ljeta stigao iz Real Madrida, no zbog problema s ozljedom lista do sada nije igrao. Domaćin je poveo u 23. minuti preko Denisa Bouange. Možda i ključni trenutak utakmice dogodio se u 45. minuti kada je Timothee Kolodziejczak oborio Mbappea zaradivši crveni karton. Domaći igrači su prosvjedovali smatravši kako je Brisardova odluka prestroga, no sudac nije prominenio odluku.

Messi je izveo slobodan udarac, a Marquinhos glavom zabio za 1-1. U nastavku susreta St Etienne se odlično branio do posljednjih deset minuta, no nije izdržao. Angel Di María je u 80. zabio za 2-1, a Marquinhos u sudačkoj nadoknadi postigao drugi gol na utakmici za konačnih 3-1. I za drugi i treći gol asistirao je Messi.