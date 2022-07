VIDEO Arsenal s 4 komada razbio Chelsea u londonskom derbiju

Arsenal je u londonskom derbiju igranom u Orlando razbio Chelsea sa 4:0.

Topnici su poveli već u 15. minuti golom Jesusa, da bi u 36. vodstvo udvostručio Odegaard.

Foto: Sam Navarro/REUTERS Jul 23, 2022; Orlando, FL, USA; Arsenal forward Gabriel Martinelli (11) runs with the ball ahead of Chelsea defender Reece James (24) during the first half at Camping World Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports Photo: Sam Navarro/REUTERS

U 66. minuti već je bilo 3:0, a zabio je Saka, da bi konačan rezultat u 93. minuti postavio Lokonga.

Mateo Kovačić odigrao je drugo poluvrijeme za Chelsea.

GOLOVE POGLEDAJTE OVDJE

