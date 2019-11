Veselin Vujović dobio otkaz

Veselin Vujović više nije slovenski rukometni izbornik. Slovenci su zahvalili Crnogorcu na suradnji bez obzira što se približava Europsko prvenstvo.

- Nakon četverogodišnjeg ciklusa predsjedništvo Rukometnog saveza Slovenije ocijenilo je, ne gledajući vrhunske rezultate, da je potrebno pronaći novu energiju. Iz toga razloga dogovorili smo raskid suradnje s Veselinom Vujovićem. Nemamo puno vremena, ali vjerujemo da će biti dovoljno da pronađemo kvalitetno rješenje. Do sredine prosinca imat ćemo novog izbornika - objasnio je predsjednik Slovenskog rukometnog saveza Franjo Bobinec.

Bivši slovenski izbornik ima svoju verziju razloga zbog čega je raskinuta suradnja.

- Mislim da je to zbog onoga što se dogodilo na minuti odmora na utakmici PPD Zagreba. To je dovelo do pobune drugih igrača. Doveli su me zbog mog kartaktera, a sada i maknuli - rekao je Vujović za makedonski G-sport.

Podsjetimo, prošli je tjedan Vujović tijekom minute odmora na utakmici SEHA lige u Brestu, gdje je PPD zagreb igrao protiv Meškova, prema Slovencu Aleksu Vlahu zaurlao: "Umri, bre, da te ne gledam više".

Među kandidatima za novog slovenskog izbornika spominju se Juan Carlos Pastor, Talant Dujshebaev, Branko Tamše, Alfred Gislason...