DOZNAJEMO Mršić i nakon debakla ostaje izbornik! Ali, morao je pristati na jedan uvjet...

Unatoč tome što kroz splitski predolimpijski turnir Hrvatsku, s Bogdanovićem, Hezonjom i Žižićem, nije uspio kvalificirati na nadolazeće Olimpijske igre u Tokiju, Veljko Mršić ipak nije izgubio povjerenje čelnih ljudi Hrvatskog košarkaškog saveza.

Mršić ostaje izbornik sve do kraja Eurobasketa 2022. godine, baš kako mu to i u ugovoru sa Savezom stoji, a kako je do te odluke došlo referirao je predsjednik HKS-a Stojko Vranković:

- Naš prijedlog Upravnom odboru, koji će se sastati početkom kolovoza, bit će da Veljko Mršić ostane izbornik. To smo iskomunicirali glavni tajnik Joke Vranković, šef struke Dino Rađa, dopresjednik Saveza Nikola Rukavina i ja s njima. S nama je na sastanku bio i Mršić i dogovor je bio da svatko kaže što misli, ali bez povišenih tonova i tako je i bilo.

Jedna od ideja vodilja za takvu odluku bila je i činjenica da već u studenom započinje osjetljiv proces kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo a u tom smislu Mršić ima najbolji pregled igračkog kadra.

Veljko Mrsic, Vladimir Anzulovic, Damir Rajkovic, Milan Karakas, Mladen Erjavec, Dino Radja, Stojko Vrankovic.

- Mršić je u kvalifikacijama za Eurobasket napravio dosta dobrih stvari, osim sportskog uspjeha stvorio je i atmosferu, i ja sam stao iza njega bez obzira na splitski neuspjeh do kojeg je došlo i radi nekih objektivnih razloga kao što su neuigranost sastava s Bogdanovićem i Žižićem radi njihova priključenja u posljednji čas - kazao je Stojko i otkrio traženi uvjet pod kojim se zauzeo za dosadašnjeg izbornika:

- On sljedeću sezonu neće biti klupski trener jer je iscrpljujuće raditi na dva kolosijeka. To je bio naš uvjet, da se bavi isključivo reprezentacijom.

Takav stav Saveza na koncu je prihvatio i sam Mršić, osvajač dvostruke krune sa Zadrom, kazavši:

- Reprezentacija je uvijek najveća trenerska misija, no moram priznati da mi je žao što neću nastaviti raditi u Zadru, gradu koji je još jednom pokazao što ljudima ondje znači košarka.