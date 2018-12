Veliki skandal oko utrke Tour of Croatia

Biciklistička utrka Tour of Croatia održat će se petu godinu zaredom, od 23. do 28. travnja 2019. godine. Opet će biti prenošena na svim kontinentima, u više od 190 zemalja.

Neki od najboljih svjetskih biciklističkih timova vozit će 1000 km diljem Hrvatske, od krajnjeg istoka do zadnje etape koja će završiti na samom jugu Hrvatske.

- Po peti put u svijet ćemo poslati najljepšu razglednicu Republike Hrvatske i svjedočiti nastupu nekih od najboljih svjetskih biciklista - tako je utrku najavio Ivan Črnjarić, koji je u prva tri izdanja bio marketinški direktor Tour of Croatia, a od ove godine preuzima funkciju direktora utrke.

No, tu nastaje zaplet...

Vladimir Miholjević, čovjek koji je svojim znanjem i energijom proteklih godina od “Tour of Croatia” stvorio veliku i prepoznatljivu utrku, oštro je reagirao na riječi Ivana Črnjarića, bivšeg partnera koji mu je sada “uzeo” utrku.

- Tour of Croatia za 2019. nema nikakve veze s utrkom Tour of Croatia koju je moja tvrtka Top Sport Events d.o.o. u kojoj sam otpočetka jedini vlasnik pokrenula i organizirala 2015., 2016., 2017. i 2018. godine. Osim 13 slova koja su sadržana u imenu Tour of Croatia, nova utrka nema nikakve veze s dosadašnjim izdanjima Tour of Croatia. Istina je da ime utrke nije bilo registrirano pri Zavodu za intelektualno vlasništvo, što je, nažalost, iskoristio bivši suradnik Ivan Črnjarić i u svibnju ove godine zaštitio ime Tour of Croatia kao svoje vlasništvo. Tvrdnja novog organizatora da se radi o 5. izdanju utrke je obmana i laž. Dapače, novi organizator nikada nije organizirao niti jednu biciklističku utrku, a tvrtka Thorax d.o.o. koja se pojavljuje kao novi organizator je prema službenim podacima u Sudskom registru registrirana za produkciju i modni dizajn, a uz to nalazi se u predstečajnoj nagodbi – otkrio je Miholjević.

Uglavnom, slučaj 'Tour of Croatia' nalazi se trenutačno na sudu.