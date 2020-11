Veliki klubovi slušaju svoje zvijezde, a kad nema motiva su kao pročitana knjiga

Kako trenutačno stvari stoje u ligama tzv. petice, teško da će se u proljeće 2021. dogoditi jedinstveni fenomen iz sezone 2018./2019. kada su svi prvaci u pet najjačih europskih liga uspjeli obraniti naslove iz prethodne: Barcelona s Valverdeom na klupi, Manchester City s Guardiolom, Juventus s Allegrijem, Bayern s Kovačem (koji je obranio Heynckesov naslov) i PSG s Tuchelom (prethodnu titulu osvojio je Emery).

Je li u pitanju pošast koronavirusa, pa onda i nevjerojatno zgusnut raspored utakmica, igranje bez publike ili nešto drugo, uglavnom neki od prvaka u ligama petice u ovoj sezoni ne sliče na sebe. Premda je sezona tek na početku i nitko od njih, naravno, nije izgubio mogućnost obrane naslova, neke od fenomena naprosto je nemoguće ignorirati.

Primjerice, prvak Italije Juventus u ovoj je sezoni, pod vodstvom debitanta na klupi Andree Pirla, u prvih devet nastupa u prvenstvu osvojio samo 63 posto bodova, u odnosu na čak 85 posto u prošloj sezoni kada je Staru damu vodio Maurizio Sarri. Korak unatrag u odnosu na prošlu sezonu napravili su i Liverpool, što je bilo i za očekivati (s 93 na 70 posto osvojenih bodova), PSG (sa 75 na 69 posto uspješnosti u prvih devet kola francuske lige) i Real koji je u Primeri osvojio samo 56 posto bodova, a u ovoj fazi prošle sezone bio je na učinku od 70 posto.

Splićanin Sergije Krešić (74) naš je trener s najduljim stažem u ligama petice, vodivši niz španjolskih klubova (Burgos, Betis, Merida, Valladolid, Las Palmas, Mallorca, Huesca, Murcia, Numancia...), i velikom pozornošću prati nastupe vodećih klubova Primere.

Messi kreira klupsku politiku

– U današnjem modernom nogometu nemoguće je pobjeđivati u serijama ako u izvedbama tih velikih momčadi nema iole izraženijeg ritma. Danas, međutim, uočavam da te momčadi često pribjegavaju ne odveć zahtjevnoj igri ‘ja tebi, ti meni’, dodajući se do besvijesti, i tu je onda faktor iznenađenja znatno umanjen – ističe iskusni stručnjak.

Krešić smatra da je nastupilo vrijeme u kojemu najveći svjetski nogometaši vode ključne role u poslovanju klubova, te da su oni postali faktori koji odlučuju kako će se kreirati sportska politika.

– I prije se događalo da predsjednici klubova imaju mezimce među igračima, te su se prilagođavali njihovim željama. No, danas je takav odnos puno izraženiji. Primjerice, Messi, shvaćajući da s godinama gubi moć i da više nema toliko energije sam rješavati utakmice, od predsjednika Barcelone traži da mu dovodi isključivo vrhunske igrače, s kojima će moći raspodijeliti odgovornost. Zato je on inzistirao primjerice na Neymaru – dodaje Krešić.

Jesu li velike europske momčadi postale već pomalo pročitane knjige?

– Madridski Real, Barcelona i ostali velikani uvijek su predmet proučavanja, njih se najviše prati i analizira. Oni posjeduju nevjerojatan individualan potencijal igrača, ali kada oni nisu dovoljno motivirani za pobjeđivanje, onda se protiv njih lakše braniti i tada oni postaju pročitane knjige. Kada ti igrači umjesto trideset vrhunskih driblinga ili poteza koje je divota gledati izvedu jedan ili dva po utakmici, onda slabiji suparnici igrajući protiv njih lakše dolaze do izražaja – zaključio je Krešić.

Pozicija ipak nije dramatična

Real je u šest domaćih utakmica ove sezone doživio već tri poraza, i to od potpunih autsajdera kao što su Cadiz, Šahtar i Alaves. To ipak nije najlošiji Realov učinak kod kuće, jer je prošle godine od 17. veljače do 5. ožujka na Bernabeuu bio poražen čak puta zaredom: od Girone, Barcelone (dvaput) i Ajaxa. Nakon toga je trener Solari smijenjen.

Pa ipak, madridski Real, unatoč kiksevima, nije u dramatično lošoj poziciji na ljestvici. Trenutačno, nakon deset utakmica u Primeri, ima 17 bodova, šest manje od gradskog suparnika Atletica koji je odigrao utakmicu manje. •