Velikani i rivali uz Ikera: Evo što su iz Barcelone poručili nakon srčanog udara

Nogometni svijet šokirala je danas vijest da je Iker Casillas, legendarni španjolski vratar i jedan od najvećih igrača Real Madrida, doživio srčani udar.

Njegov bivši klub se već oglasio kao i bivši suigrači poput Ramosa i Isca, a sada su se porukama podrški oglasili i ljudi iz tenisa, bivši rivali iz Barcelone, Atletico Madrida, vratari kojima je Iker uzor i idol...

One of the greats. Stay strong @IkerCasillas 💪🏻 pic.twitter.com/Q5hYYNlxco

Get well soon my friend @IkerCasillas 🙏🏼💪🏼 pic.twitter.com/We4d6kjq9y