Vedran Ćorluka o 'svinjo debela': Najteže mi je bilo nazvati Kranjčara i ispričati se

Vedran Ćorluka, bivši vatreni koji je danas u stožeru izbornika Zlatka Dalića, najavio je iduću godinu u kojoj Hrvatsku čeka nastup na Svjetskom prvenstvu.

- Jako je daleko Svjetsko prvenstvo, ali mi iz tjedna u tjedan o tome razmišljamo i imamo sastanke na tjednoj bazi gdje komentiramo igrače i njihovu formu, analiziramo iskače li tko ili dolazi li netko novi. Još nismo došli u fazu razmišljanja o pripremama jer će dosta toga ovisiti o igračima i u kakvom će stanju biti s obzirom da će biti u punom pogonu. Neće biti potrebne neke klasične pripreme već će trebati taj tonus održavati i uz naše kondicijske trenere pronaći odgovor kako pristupiti tim igračima. Još je to daleko, više smo koncentrirani na ožujak i kako najbolje iskoristiti te prijateljske utakmice, da nam one budu neka priprema za lipanj i Ligu nacija - rekao je Ćorluka za RTL.

Nakon Eura je došlo do promjena u momčadi.

- Naš izbornik je tu pokazao veliku vrlinu i sam je priznao neke svoje greške i greške nas u stožeru, možda smo tolerirali na Euru neke stvari koje nismo trebali i kada se sve analiziralo i sagledalo te sve stavilo na stol, vidjeli su se plusevi i minusi te se došlo do zaključka da se ne treba samo mijenjati kako bi ekipa trebala igrati i igrači se ponašati, već da se i mi trebamo promijeniti. Promijenio se i on, promijenilo se i razmišljanje stožera i onda se naravno to prenijelo i na momčad koja je izgledala puno bolje i discipliniranije u tih sedam utakmica nakon Europskog prvenstva.

Mario Mandžukić je novo ime u stožeru.

- Ja sam s Mandžom jako povezan, prošli smo puno toga i drago mi je da smo opet zajedno u novim ulogama u kojima nas je malo tko zamišljao. Moram priznati da me jako iznenadio na ovih par sastanaka analizirajući i pričajući o igračima te zadacima koje mora obaviti. On je skroz u tome, ovo što je dosad radio, radio je jako dobro. Nisam ja netko tko bi trebao pričati je li on radio dobro ili ne, ali meni se jako svidjelo, moram priznati da će biti od velike pomoći i nama i igračima s obzirom na iskustvo i što je sve prošao.

Osvrnuo se i na Marka Livaju koji je kažnjen zbog pjevanja pjesama u kojima se vrijeđa Dinamo. I Ćorluka je svojedobno bio u sličnoj situaciji kada je Niki Kranjčaru pjevao da je "svinja debela".

- Ja sam zadnji koji bi trebao pričati o tome s obzirom da sam i ja bio u sličnoj situaciji, mislim da je bilo 2006., ali je izašlo godinu i pol nakon. To mi je bio najteži poziv u životu, nazvati Niku Kranjčara i ispričati se, a o njemu sam imao najbolje mišljenje. U tom trenutku ludila dogode se stvari u kojima neiskusan mladić može podleći atmosferi i pjevati. On sam zna da je pogriješio i da se te stvari ne pjevaju i ne govore jer je puno suigrača poniklo iz tog kluba i sve što ja sada govorim, volio bih da je meni netko govorio prije moje pjesme. Ne mislim da je to stvar zbog koje bi se trebalo izbaciti iz reprezentacije, on se ispričao, kažnjen je i siguran sam da to nije mislio. To su stvari između dva rivala, dogode se u trenutku tog ludila, sam se nađeš u toj situaciji i moraš se nositi s posljedicama. Ali izbacivanje i takve stvari..., budimo realni, događalo se ohoho puta, a da se nije snimilo. Nemojmo stvarati neke dodatne tenzije u reprezentaciji zbog rivalstva klubova, to nam stvarno ne treba. Treba nam svaki kvalitetan igrač koji želi biti tu, ponašati se kako treba i ispričati se kada napravi grešku. Treba znati prepoznati svoju grešku, a on ju je prepoznao.

Ćorluka previše ne razmišlja što će raditi u budućnosti.

- Hoće li Dalić biti izbornik do 2024. godine kako je potpisao, ne zna niti on, ali sigurno je da mi je jako lijepo u ovom okruženju. Puno učim i od izbornika i od ljudi u stožeru te konkretno naravno i od svih ljudi u HNS-u. Imam jako dobru podršku i stvarno su odnosi sjajni. Zasad mi se jako sviđa, neću gledati ništa dugoročno, tu sam do kraja SP-a, a onda ćemo vidjeti. Možda oni ne budu zadovoljni, možda ja ne budem zadovoljan, tko zna, ne treba nikud žuriti i letjeti u daleku budućnost.

