Vatrenog smo pitali je li istina da su odnosi u reprezentaciji narušeni, evo što je odgovorio

Ante Budimir, naš reprezentativni napadač, nakon kvalifikacijskih utakmica sljedeća dva mjeseca bit će posvećen završnici španjolskog prvenstva. Kakve je dojmove ponio sa zadnje reprezentativne akcije?

– Bio je to zanimljiv ciklus. Po mnogočemu specifičan. Igrali smo protiv tri različite momčadi koje su imale samo jednu ideju – obraniti se. Bilo je teško i tvrdo. No, ipak, najvažnije je što je ta izvedba bila dovoljna za prvo mjesto nakon prve etape kvalifikacija. Jako je teško igrati protiv momčadi koje se brane. Lakše je braniti se nego napadati. Danas su svi protivnici odlično pripremljeni i u treningu i nikoga nije lako “probiti”, ma koliko god to zvučalo kao fraza – ističe Budimir.

Najviše nas je zabrinula izvedba protiv Slovenije.

– Protiv Slovenije smo imali dobrih 15 minuta. Uz malo sreće, mogli smo povesti 1:0, onda bismo sigurno govorili drukčije. Oni su, s druge strane, dosta spretno zabili taj pogodak. Lopta pogodi Brozovića, onako uđe uz vratnicu. Nakon toga bilo se teško pokrenuti. Opet dođemo na onu da je puno lakše stati tvrdo u obrani i čuvati rezultat nego nešto stvoriti u napadu. Slovenci su to iskoristili.

Borba za ostanak u Primeri

Što vam je izbornik rekao nakon ove prve epizode?

– Ništa što već nije podijelio s javnošću. Kazao je da ćemo razgovarati kasnije, poželio nam je da budemo zdravi, da igramo i treniramo...

Kakva je ono priča bila o narušenim odnosima u reprezentaciji?

– Prekratko sam u reprezentaciji da bih mogao znati analogiju događaja oko ozračja. Zato mi je teško kazati bilo što o toj priči o starima i mladima. Za mene je svako okupljanje novi početak. Ovo su mi bile prve kvalifikacijske utakmice i bilo što da kažem, ne bi imalo smisla jer ja nemam pravi uvid. Mislim da je tu riječ o detaljima koje mogu vidjeti samo oni koji su tu godinama. Jasno je da ti detalji čine razliku u izvedbi.

S obzirom na situaciju s napadačima, Budimir bi mogao biti jedna od važnijih opcija Zlatka Dalića na nadolazećem Euru.

– Uvijek gledam na prvu sljedeću utakmicu. Ima tu jako puno stvari koje utječu i određuju naš status. Nisu bitne karakteristike pojedinog igrača ni formacije. Treba sve pustiti na stranu, odraditi svoje pošteno i doći maksimalno pripremljen. Neka svatko odradi svoj posao pošteno, onda će izbornik odlučiti najbolje.

Budimirova Osasuna nalazi se u sigurnoj zoni, ali...

– Na prvi pogled izgleda sve stabilno, no dosta je tijesno jer je sezona izjednačena. Mi smo već pet utakmica bez pobjede. Prije toga imali smo jedno razdoblje od tri-četiri pobjede u pet utakmica i to nas je odvelo u sigurnu zonu. No ljestvica se stalno diže kada govorimo o zoni ostanka u ligi, odnosno ispadanja. Imamo još devet utakmica do kraja i za sigurnu završnicu moramo ubaciti u brzinu više. Trebamo pobjedu, bodove, jer drugi nam pušu za vratom...

Koliko ste zadovoljni svojom formom?

– Sve što sam kazao za momčad vrijedi i za mene. Uklopio sam se u taj dio momčadi. Kada smo pobjeđivali, igrao sam, sudjelovao pogocima, sada malo manje igram i trebam ubaciti u brzinu više.

Na vrhu Primere je jako ‘gusto’.

– Točno. No imam dojam da je Atletico više prosuo prednost nego što su ga stigli Real Madrid ili Barcelona. U subotu slijedi El Clasico i to će sigurno dati određene odgovore. Sigurno je da nas čeka zanimljivih devet kola, jer gotovo da i nema sredine ljestvice. Bit će neizvjesno.

Ostajete li i dogodine u Primeri?

– U Španjolskoj mi je super i svi su segmenti posloženi. Od privatnog do profesionalnog života. Ne razmišljam još previše dugoročno. Sada sam koncentriran na završnicu prvenstva. Odgovor ću dobiti u ovih zadnjih devet utakmica, odnosno fokusom na ono što mi se događa danas ili svaku sljedeću utakmicu.

U Španjolskoj se ovih dana dosta govori i o Dinamu, odnosno prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige protiv Villarreala.

– Gledao sam Dinamo ove sezone. Riječ je o kompaktnoj momčadi sastavljenoj od odlične skupine igrača koji znaju što žele. Logično je da će u takvim okolnostima iskočiti individualna kvaliteta. Gledao sam Dinamo i protiv Tottenhama i lijepo je bilo gledati jednu takvu utakmicu, koja je uz bok nekim najvećim utakmicama maksimirskog kluba u povijesti. Uživao sam.

Ostavit će prostor plavima

Što možemo očekivati od Villarreala?

– Bit će to jako zahtjevna utakmica. Nadam se da će malo više zahtjevna biti za Villarreal, jer mi igramo s njima za nekoliko dana. Nadam se da će ga Dinamo dobro izmoriti. Oni igraju svoju igru bez obzira na to tko im stoji s druge strane. Osnovna ideja je da nastoje ugroziti protivnika pas igrom i brzim dodavanjima. Riječ je o dobroj momčadi koja te zove da ih napadneš. Pokušavaju te navući da izađeš da iskoriste prostor iza. Imaju najviše dodavanja i neodlučenih utakmica. Oni se ne zatvore svaki put, već ostavljaju prostor. Dinamo mora biti koncentriran jer će njihova prilika za pogotke doći. Sigurno je da će to biti super utakmice – naglašava Budimir.

Gerard Moreno bit će najveća opasnost modrima.

– Bez njega je momčad imala negativan niz i svi ti neodlučeni ishodi dolazili su kada njega nije bilo u momčadi. On definitivno daje ton njihovoj igri i rezultatima. Riječ je o jako opasnom igraču koji ima odličan udarac i dribling. Voli igrati i kao polušpica, ali i otići na desno krilo. Igra posvuda, voli slobodu u igri, visok je, zna skočiti, ali i asistirati. Ozbiljan napadač – rekao je Budimir.

Ante Budimir u nacionalnoj vrsti nosi broj 14, nekoć ga je nosio i Luka Modrić.

– Rekao sam Luki da je njegov broj 14 u sigurnim rukama i da se ne brine – smije se Budimir: – Prekrasno je bilo sada vidjeti sva ta priznanja koja je Luka dobio kao novi rekorder. A opet, kada pogledate kako se i dalje bori i daje maksimum, za svaku pohvalu. Sve nas je to dirnulo. Lijepo je bilo vidjeti taj njegov put u reprezentaciji, od broja 14 do njegove kultne desetke.