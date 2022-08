Uznemirujući video: Petorica muškaraca pretukla svjetskog prvaka pa ga bacila u more

Svjetski prvak u bacanju koplja Anderson Peters (24) ozlijeđen je nakon što je napadnut i bačen s broda u svojoj domovini, Grenadi.

Peters je bio na krstarenju kada ga je napalo pet muškarca i bacilo u more. Video incidenta pojavio se na internetu. Prema prvim informacijama nije u životnoj opasnosti.

