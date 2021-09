Prsten i sako za Kukoča prije ulaska u Kuću slavnih: Bili smo zraka svjetlosti koja je vodila u NBA

Toni Kukoč u noći sa subote na nedjelju u jedan sat započet će zasluženi ulazak u košarkašku Kuću slavnih, a uoči tog spektakla prisjetio se na službenoj konferenciji vremena dok je igrao za Chicago Bullse, s posebnim naglaskom na Michaela Jordana, što ne čudi jer riječ je o glavnoj osobi u svakoj od šest titula, odnosno, tri dok je Toni bio uz njega.

Foto: NBA

Dio je to službenog protokola koji moraju proći svi koji stoje na pragu Kuće slavnih. A nešto kasnije primio je poseban Reveal sako i još posebniji Baron prsten, koje će sutradan nositi na najsvečanijem dijelu velikog događaja.

Foto: NBA

- Kada su europski igrači ranije dolazili u NBA, bila su to drugačija vremena. Ljudi su čuli za nas, ali nas nisu poznavali. Bili smo pioniri u NBA. Nadam se da smo bili ta neka zraka svjetlosti koja je ostale vodila u NBA. Ranih 90-tih NBA je postao globalan, a ne samo američki i to je otvorilo vrata svima.

Na ceremoniji će uz njega biti Michael Jordan i vlasnik Bullsa Jerry Reinsford.

- Mislim da za to ne postoje bolje osobe od Michaela i Jerryja Reinsdorfa. Očito, došao sam u NBA da bih imao priliku zaigrati s njim, dijeliti parket, i možda osvojiti prvenstvo. Naravno, start nije bio baš najbolji, kada je nažalost izgubio oca, i ja sam izgubio tu priliku u prve dvije godine. No, dobro je poznato što se dogodilo kad se vratio – tri osvojena prvenstva za Chicago Bullse. Bilo je vrlo zabavno i vjerojatno najbolje vrijeme koje sam proveo na košarkaškom terenu - prisjetio se, a onda otkrio neke detalje odnosa s najboljim svoje ere i vjerojatno svih vremena:

- Michael (Jordan, op.a.) me srdačno primio u momčad i utjecao na mene u svakom mogućem smislu. Istina, nije bio najugodniji od igrača, ali na taj je način gurao druge. Neću sad otkriti kako jer bih otkrio dio govora koji sam pripremio za sutra.

Foto: NBA TV

No otkrio je kako su izgledali treninzi, ključni u osvajanju tih naslova prvaka.

- Ali, naši treninzi su zapravo bili teži od utakmica. Sve zbog Michaela i Scotta (Pippen, op.a.), kao i Phila (Jackson, op.a.) koji su nas uvjeravali da svakog dana možemo postati bolji, da možemo naučiti nešto novo. Tako je bilo iz dana u dan i mislim da smo zato osvojili tri titule zaredom.

Foto: NBA

Na kraju je imao i poruku za mlade, kao i savjet kako se snaći u teškim situacijama.

- To je dio života, to je dio svačije karijere i ne možete dopustiti da zbog toga potonete. Bilo bi lako i svi bi se bavili sportom kada bi put uvijek bio prema gore. Mislim da moraš vjerovati u sebe, slijediti moto "vježbom do savršenstva" i jednostavno biti prisutan i teško raditi baš svaki dan. Treba i naići i na dobru grupu ljudi, igrača i trenera da bi se zaokružio uspjeh. Uspjeh se podrazumijeva kao osvajanje prvenstava. No, neosvajanje prvenstava nije poraz, nije nešto što nisi postigao. Pobjede su rijetke, a ima toliko dobrih košarkaša koji možda nisu osvajali prvenstva, ali su njihove karijere za Kuću slavnih.

Ulazak Tonija Kukoča u Kuću slavnih moći će se pratiti na našem portalu uživo od jedan sat s noći subote na nedjelju.