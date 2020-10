Nurmagomedov u sjajnoj borbi svladao Gaethjea pa objavio: Moja karijera je gotova

Prvak lake kategorija, ruski borac Khabib Nurmagomedov vratio se u ring nakon 13 mjeseci i nastupio u najiščekivanijem okršaju godine na UFC 254 priredbi u Abu Dhabiju. Nurmagomedov je slavio protiv Amerikanca Justina Gaethjea. Bila je to sjajna borba koja je odlučena u drugoj rundi kada je Khabib riješio posao trokut gušenjem.

Nurmagomedov je nakon borbe zaplakao, a onda objavio kraj karijere.

- Ovo je bila moja posljednja borba u UFC-u - rekao je Khabib nakon što je nakon slavlja simbolički bacio rukavice u ring.

- Razgovarao sam s majkom hoću li se boriti bez oca. Obećao sam joj da će mi ovo biti posljednja borba - dodao je Khabib kojem je nedavno preminuo otac i koji je imao nemjerljiv utjecaj na karijeru.

Ranije se pretpostavljalo da je Khabibu bio pretposljednji korak misije da dođe do savršenog 30-0 omjera. Najavljivalo se da će u 30. borbi iz mirovine vratiti legendarnog velteraša Georgesa St-Pierrea te tako zaključiti svoju savršenu karijeru. No, to se očito neće dogoditi jer je objavio kraj sjajne karijere.