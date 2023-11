VIDEO Stjepan Tomas: Hrvatska je najbolja kad je najteže, a bolje da na Euru izvučemo jače protivnike

Hrvatska je u posljednjem kolu osigurala direktan plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj pobjedom nad Armenijom od minimalnih 1:0. Strijelac pobjedonosnog pogotka bio je Osasunin napadač Ante Budimir koji je glavom poentirao nakon sjajne asistencije Borne Sose.

U emisiji Večernjeg TV-a danas je gostovao bivši vatreni Stjepan Tomas, nekadašnji član Fenerbahcea, Dinama, Galatasaraya i Rubina iz Kazana. S bivšim vatrenim razgovarao je naš novinar Željko Janković.

- Pokazali smo da smo najbolji kad je najteže i zasluženo smo otišli na Euro. Armenci su imali zicer kod 0:0, ali siguran sam da bismo okrenuli utakmicu i da smo primili taj gol. Toliko smo karakterno jaki, imamo kvalitetu i siguran sam da bismo se vratili u utakmicu - rekao je Tomas na početku.

Luka Modrić je opet bio sjajan.

- Dugo nisam gledao utakmicu uživo, jučer sam bio. Fasciniran sam Modrićem, bila je to njegova fantasična izvedba. Drži našu igru u svojim rukama, to me fasciniralo. Imao sam osjećaj da ne možemo izgubiti tu utakmicu. On će još odigrati Euro, a nakon toga moramo pripremiti naše mlade dečke koji će ga zamijeniti. Sigurno da imamo potencijala.

Hrvatska je trećoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba.

- Možda je čak i bolje da dobijemo jače protivnike na Euru. Bitno je da smo se plasirali, a tamo je sve otvoreno. Englezi i Francuzi su favoriti, ali tko god nam dođe siguran sam da ćemo se dobro pripremiti. Imam osjećaj da ćemo biti pravi na tom prvenstvu - rekao je Tomas.

Spominjalo se da će Tomas preuzeti Zrinjski.

- Bilo nekih kontakta, obavili smo razgovore - rekao je Tomas.