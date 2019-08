VIDEO Olmo: Rekao sam da želim igrati Ligu prvaka!

Nogometaši Dinama vratili su se u Zagreb nakon što su u Norveškoj ostvarili veliki uspjeh i sedmi put u povijesti izborili Ligu prvaka.

Modri će danas na Maksimiru razgovarati s novinarima, osvrnuti se na utakmicu s Rosenborgom i najaviti spektakl u Ligi prvaka. Naša ekipa je na terenu, a video prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista.

Novinarima se prvi obratio Amer Gojak, najveća zvijezda jučerašnje utakmice, koji je otkrio kako je taj gol bio jako poseban trenutak za njega jer je ekipi donio ispunjenje sna.

- Svi smo mi to zaslužili - kazao je.

Glavno pitanje koje sve zanima je koga priželjkuju u ždrijebu, ali Gojak, kao i Olmo i Bjelica kažu kako nemaju posebne želje.

- Sigurno da ne bi bilo loše zaigrati s Juventusom, ali nemam neke klubove koje bi želio. Tko god da dođe na Maksimir sigurno da će mu biti teško igrati s nama jer mi smo Dinamo i još su na našem terenu - smatra Gojak te dodaje da će nastaviti i dalje još jače raditi jer je "svaka utakmica novo dokazivanje".

Proslava sinoć, kaže, nije dugo trajala jer su se okrenuli odmah idućoj utakmici.

- To je jako važna utakmica za nas jer u tom derbiju možemo dosta toga riješiti - dodao je.

Na pitanje vidi li se u prvoj postavi u nadolazećoj utakmici kazao je da je on spreman, ali trener je taj koji će odlučiti.

- Sigurno tko god istrči dat će svoj maksimum i nadam se pobjedi - zaključuje.

Bjelica kaže da je sretan jer ima igrača kao što je Amer Gojak. Otkrio je i da je iza njih neprospavana noć. Već danas su odradili popodnevni trening i odradili neke analize, a sada napokon slijedi zasluženi odmor.

- Zadovoljni smo sa prolazom. Svjesni smo da je to bilo ispod našeg nivoa u odnosu na prošle utakmice, ali znali smo da će to s aspekta glave biti jako teška utakmica jer je pred nama bio protivnik koji može sve riskirati. Dosta se teško pripremati za jednu takvu utakmicu. Uz to, uz svoju publiku mogu biti vrlo opasni. Mislim da smo se solidno branili. Problem je bio više kada smo mi imali loptu što nismo bili lucidni, dovoljno mirni na loptu, ali na kraju ipak zasluženi prolaz - sumirao je Bjelica.

Iako se u medijima nagađa da je sinoćnja utakmica osigurala i ostanak Danija Olma u Dinamo, on to nije potvrdio, ali je kazao da ga je jako usrećilo jer će igrati Ligu prvaka.

- Dobro vidjet ćemo šta će biti. Ja sam uvijek govorio da ja želim igrati Ligu prvaka pa zašto ne s Dinamom - poručio je.

Dodao je da bi volio vidjeti na Maksimiru sve najbolje ekipe.