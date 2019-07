UŽIVO Domaćin je na otvaranju pokazao malo agresivnosti

Uefa je ove sezone osigurala bogati nagradni fond što će dodatno motivirati klubove. Osigurala je dvije i pol milijarde eura, a najveći dio tog iznosa ide za Ligu prvaka (dvije milijarde). Dinamo je već osigurao 260.000 eura i za nastup u drugom pretkolu LP-a još 380.000 eura. No plavi ove sezone žele napraviti korak više i izboriti natjecanje u elitnom razredu. Hrvatskom prvaku bi igranje u Ligi prvaka donijelo 15,25 milijuna eura, kada bi si tome još pribrojila i zarada od marketinga došli bi do rekordnog iznosa koji bi Dinamo mogao zaraditi ove sezone u Europi. Pobjeda u Ligi prvaka donosi 2,7 milijuna eura, a neodlučan rezultat 900.000 eura. No plavi trebaju na tom putu do Lige prvaka prvo preskočiti Saburtalo. Prođe li gruzijskog prvaka, Dinamo u trećem pretkolu igra protiv boljeg iz dvoboja Valletta (Malta) – Ferencváros (Mađarska).