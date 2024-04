'Utrka za prvaka bit će neizvjesna do kraja. Jedna stvar mogla bi odlučiti u borbi između Dinama i Rijeke'

Davor Vugrinec (49) najbolji je strijelac u povijesti naše lige, postigao je 145 golova (prvi iza njega je Igor Cvitanović sa 126), rođeni Varaždinac tresao je golove u Varteksu, Rijeci, Dinamu, Zagrebu, Varaždinu i Slavenu Belupu. Danas se bavi umjetnošću, ali i pomaže svom Varaždinu koliko stigne.

U svojoj bogatoj igračkoj karijeri igrao je u Varteksu iz kojeg je za tada velikih četiri milijuna eura prešao u Trabzonspor, iz Turske je preselio u Italiju (Lecce, Atalanta, Catania) prije nego što se vratio u hrvatski nogomet, prvo u Rijeku iz koje je prešao u Dinamo. Igrao je sve do 2015. godine, u Zagrebu, Varaždinu i Slavenu Belupu u kojem je završio igračku karijeru. Za A reprezentaciju Hrvatske odigrao je 28 utakmica i postigao sedam pogodaka, za U-21 vrstu 19 utakmica i u to je vrijeme bio proglašen najboljim mladim igračem lige u anketi Večernjeg lista. Bio je najbolji strijelac lige u sezoni 2009./2010. u dresu Zagreba, s Dinamom je osvojio dva naslova prvaka i dva kupa, kup je osvojio i s Rijekom, a s plavima i jedan Superkup.

Danas će biti u delegaciji Varaždina koja će doći u Maksimir gdje zaostalu utakmicu petog kola igraju Dinamo i Varaždin.

– Mislim da idem na utakmicu, prvo imamo zajednički ručak s predstavnicima Dinama, zvao je predsjednik Zajec, a onda priželjkujem lijepu i dobru utakmicu. Nadam se da će i vrijeme biti dobro – kazao nam je Davor Vugrinec.

Nismo se predali

Taj se susret zagrebačkog i varaždinskog kluba trebao davno odigrati, kako gledate na te odgode utakmica HNL-a?

– Gledajte, Dinamo je tada igrao u Europi i svakom našem klubu trebalo je izaći u susret u takvim situacijama. Igranje naših klubova u Europi svima znači zbog rejtinga, bodova za koeficijent. Treba gledati širi interes, možda se mogao pronaći neki raniji termin.

No, sad toga više neće biti, HNS je odlučio da u novoj sezoni više neće biti odluka zbog igranja naših klubova u Europi.

Puno je promjena od kad se taj susret trebao igrati, Dinamo je prodao stožerne igrače, trener Varaždina Kovačević razbolio se, Fran Brodić koji je tresao mreže u dresu Varaždina otišao je u Dinamo, sad je to ipak drukčija utakmica?

– Istina, puno se promjena dogodilo u tom periodu, ali to je tako u nogometu. Dinamo je sad uhvatio lijepi kontinuitet pobjeda i bit će Varaždinu teško danas u Maksimiru. No, mi ćemo igrati svoju igru, čekat ćemo svoje prilike. Iako je Dinamo u ovom trenutku kvalitetniji, mi se nismo predali – priča Vugrinec.

Da, Dinamo se izgleda dobro posložio, počeo je bolje igrati i juri Rijeku.

– Bit će to utrka do samog kraja, nekako se čini da bi derbi na Rujevici, međusobni sraz Rijeke i Dinama mogao igrati odlučujuću ulogu, želio bih da do kraja bude neizvjesno, a na kraju neka slavi bolji. Ako Dinamo danas pobijedi, onda će se jako približiti Rijeci i moglo bi se na Rujevici odlučivati. Ali polako, ima još utakmica i prije i nakon toga.

'Moji' će osvojiti naslov

No, u svakom slučaju slavit će 'vaši' s obzirom na to da ste nosili dres i Dinama i Rijeke.

– Haha, 'moji' će svakako osvojiti naslov, a tko će to biti, vidjet ćemo. Meni je stvarno bilo krasno i u Rijeci i u Dinamu, prije svega volim nogomet, volim i našu ligu iako ne stignem gledati baš sve utakmice, ali ovu danas ću gledati, a onda vjerojatno i taj derbi između Rijeke i Dinama.

Prošle se sezone Dinamu unaprijed upisivalo tri boda u zaostaloj utakmici, pa se to izjalovilo. Iznenađujuće je izgubio u Puli od Istre 1961, a u ovo proljeće krenuo je sa zaostalom utakmicom s Lokomotivom i izgubio u Maksimiru s 0:3. I sad je puno onih koji smatraju da će Dinamo danas slaviti, upisati tri boda i doći na samo dva boda zaostatka za Rijekom.

– U nogometu nikad nije jednostavno, pa mi smo Dinamu uvijek bili tvrdi suparnik, unaprijed upisati bodove protiv Varaždina Dinamu nije pametno, nije niti jednom drugom klubu. U redu, Dinamo je u prednosti, ali nama nekako odgovara Dinamova igra, uz to bolje igramo u gostima nego kod kuće – kaže Davor Vugrinec.

Da je Varaždin nezgodan suparnik plavima govori i ne preveliki povratak u povijest susreta ovih dvaju klubova, u studenome je u ovoj sezoni Dinamo igrao bolje, ali je Varaždin vodio do samog kraja. Onda je u 94. minuti Kaneko asistirao, a Emreli zabio za 1:1. Može li Varaždin ponovno iznenaditi plave?

– Naravno da može, kako sam rekao, nama po stilu igre plavi nekako leže, volimo kad ima nadigravanja i uglavnom smo Dinamu prilično tvrd orah – zaključio je Davor Vugrinec.