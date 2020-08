US Open vabi tenisače: samo za nastup dobit će 61.000 USD

Organizatori teniskog US Opena, koji će se od 31. kolovoza do 13. rujna održati u New Yorku, objavili su da će ukupni nagradni fond ove godine iznositi 53,4 milijuna američkih dolara. To je nešto manje nego prošle godine (57 milijuna), ali ne onoliko manje koliko se strahovalo.

No, iako je ukupni nagradni fond manji, onaj za sudionike prvog kola bit će veći i iznosit će 61.000 USD (lani 58.000). Drugo kolo donosi po 100.000, treće 163.000, osmina finala 250.000, četvrtfinale 425.000, polufinale 800.0000, finale 1,500.000, dok će pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiti po tri milijuna USD, nešto manje nego prošle godine (3,85 milijuna USD).

Jasna je namjera organizatora da se visokim premijama za nastup na US Openu izbori za što manje otkaza. To će zasigurno imati utjecaja na slabije plasirane tenisače, no oni najbolji još uvijek su vrlo upitni. Roger Federer i Rafael Nadal već su otkazali nastup, a nije siguran niti dolazak Novaka Đokovića. Kao što se zna, on nije previše sretan s epidemiološkim mjerama koje će vrijediti na turniru za koje je rekao da su "ekstremne", ali je i naručio loptice s kojima će se igrati na US Openu, što znači da se ozbiljno priprema za taj turnir. No, još nije rekao ni konačno "da" ni konačno "ne". Iz njegova stožera javljaju da je "Novakov nastup na US Openu u ovom trenutku neizvjestan" te da će konačnu odluku o tome Novak donijeti sljedećih dana.

Osim Federera i Nadala, turnir su od poznatijih tenisača već otkazali i Gael Monfils i Nick Kyrgios, dok se Grigor Dimitrov još premišlja.