United tuži Ronalda?! Klub objavio: Pokrenuli smo odgovarajuće korake protiv Cristiana

Manchester United službeno je tijekom petka obznanio kako je pokrenuo „odgovarajuće korake“ nakon što je nedavno njegov igrač Cristiano Ronaldo dao kontroverzni intervju.

Portugalski nogometaš je tijekom razgovora pogrdno govorio o jednom dijelu suigrača, treneru Ten Hagu te o vodećim ljudima kluba. Pritom nije pazio na riječi pa je govorio da ga čelnici „žele potjerati iz kluba“, da „trenera ne poštuje“ i da vodeće ljude kluba „rezultati uopće ne zanimaju“.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Manchester United - Villa Park, Birmingham, Britain - November 6, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Carl Recine/REUTERS

„Manchester United je tijekom petka pokrenuo odgovarajuće korake kao odgovor na sve ono što je pričao Cristiano Ronaldo. Dok se cijeli proces ne okonča nećemo davati nikakve nove komentare“, službeno je objavio Manchester United na svojim internetskim stranicama.

Otočki mediji pišu kako je klubu s Old Trafforda konačni cilj sudski raskinuti ugovor s Cristianom Ronaldom, a stav klupskih odvjetnika je taj da na to imaju pravo jer je u brojnim dijelovima svog intervjua Portugalac prekršio taj ugovor.

>> VIDEO: Prvi trening Hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi