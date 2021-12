UEFA potvrdila da se utakmica Spursa i Rennesa odgađa, ali postoji jedan problem

Utakmica Europa konferencijske lige između Tottenhama i Rennesa koja se trebala igrati večeras u Londonu odgođena je do daljnjega zbog veće broja zaraženih Covidom-19 u engleskoj momčadi, objavila je UEFA.

- Možemo potvrditi da se utakmica Tottenham-Rennes neće igrati večeras - izjavio je glasnogovornik Uefe agenciji France Presse.

UEFA je tako riješila nesporazum koji je nastao u srijedu navečer kada je Tottenham objavio vijest o odgodi utakmice, čemu se usprotivio Rennes.

- S obzirom da se utakmica neće igrati večeras, cijela momčad i izaslanstvo se u ovom trenutku vraćaju - izjavio je glasnogovornik Rennesa.

Čak osam igrača i pet članova osoblja Tottenhama je pozitivno na Covid-19. Istovremeno se doznaje da je i Leicester otputovao u Napulj zbog utakmice Europa lige bez sedam igrača.

No pronalaženje novog datuma za utakmicu bit će problem za Uefu s obzirom da Tottenham u rasporedu ima šest utakmica na svom terenu do 28. prosinca. Sve utakmice grupne faze europskih natjecanja moraju biti odigrane do kraja 2021. godine. Iz Grupe G Rennes se kao prvoplasirani plasirao u drugu fazu Lige konferencija, a Tottenhemu je potrebna pobjeda da prođe kao drugoplasirani.

Prema pravilima Uefe, svaka momčad mora imati najmanje 13 seniorskih igrača na raspolaganju, uključujući i jednog golmana kako bi se utakmica odigrala.