Udarac za Cristiana Ronalda, ovo mu se nije dogodilo već 12 godina

Nogometaši madridskog Atletica plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka pobijedivši sinoć na Old Traffordu domaći Manchester United s 1:0 te je španjolski prvak s ukupnih 2:1 prošao dalje.

Mnogo je bilo prigovora Manchesterovih nogometaša na suđenje Slovenca Slavka Vinčiča, a prva sporna situacija dogodila se u 21. minuti. Fernandes je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta sa suparničkim braničem. Uz provjeru VAR-a utakmica je nastavljena bez kaznenog udarca.

Pogodak odluke postigao je Brazilac Renan Lodi u 41. minuti, a to mu je bio prvi pogodak u 25. nastupu u Ligi prvaka. Llorente je u borbi za loptu s Elangom izašao kao pobjednik. Iako je napadač Uniteda završio na travnjaku, Sinčič se nije oglasio, pustio je akciju, a u nastavku se dogodilo ono najgore za domaću momčad - lopta je završila u mreži.

A Cristiano Ronaldo bio je bijesan zbog suđenja Slovenca. Lovio ga je po terenu nakon što je pao gol (video pogledajte OVDJE), a kasnije je gestikulirao da mu trebaju naočale.

Ronaldo not happy with the referee. @Specsavers pic.twitter.com/ql0d6JrWzM