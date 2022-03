Ronaldo kakvog pamtimo je završena priča? United ga se svim silama želi riješiti!

Manchester City pobijedio je u subotu Manchester United 4:1. Rijetko kad su crveni vragovi izgledali toliko slabo kao u toj utakmici na Etihadu. City je ostao na prvom mjestu, a United je peti i bori se za plasman u Ligu prvaka.

Uoči sezone United je najavljivao borbu za naslov, pogotovo nakon dolaska Cristiana Ronalda, no to je sad samo utopija.

Zbog svega toga vlasnici kluba planiraju potpuni remont na kraju sezone.

Smatra se da bi iz Uniteda moglo otići 12 igrača. Na popisu je i Cristiano Ronaldo, koji je već javno pokazao nezadovoljstvo, a i u svađi je s trenerom Rangnickom.

Uz Ronalda, na popisu “za odstrel” su i kapetan Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Fred, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Tom Heaton i Lee Grant.

