U Švicarskoj je napad bio za zaborav, na Gripama protiv Austrije mora biti bolje

U predstavi estetskog dojma za zaborav Hrvatska je na gostovanju pobijedila Švicarsku (64:56) i osigurala drugo mjesto u svojoj pretkvalifikacijskoj skupini za nastup na Eurobasketu 2025. godine.

Bila je to izvedba iz koje će se pamtiti samo dva boda izborena na najnižoj razini na kojoj je muška košarkaška reprezentacija ikad dosad nastupala.

Kako se utakmica odvijala, a Hrvatska je prvi put povela tek u 33. minuti, mnogi oni koji pate prateći sudbinu ove vrste pomislili su "pa nećemo valjda i od Švicaraca izgubiti". U tim trenucima vrtjele su nam se slike onog famoznog zadarskog poraza protiv Rumunjske (56:58), tim više što je u ovoj utakmici, u jednom trenutku drugog poluvremena, hrvatski šut za tricu bio 11 posto (2-18).

A u toj fatalnoj zadarskoj utakmici protiv Rumunja, u veljači 2018., Skelinova je Hrvatska šutirala trice 2 od 26, što je bila uspješnost od samo 7,7 posto. Taj posrtaj i danas se smatra najtužnijim trenutkom muške košarkaške reprezentacije u njezinoj povijesti, pri čemu valja reći da su to ipak bile kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a ovdje govorimo o pretkvalifikacijama za Eurobasket. A tako nisko ipak nikad nismo bili.

Izašavši pred švicarske novinare, vršitelj dužnosti izbornika Aleksandar Petrović umješno je ponudio priču o novoj vrijednosti hrvatske reprezentacije koja sada, eto, uspijeva pobijediti i s obranom.

– Mi smo ovu utakmicu dobili na drukčiji način nego što je to Hrvatska obično činila. Naš defenzivni cilj bio je Roberto Kovač i njega smo ostavili na nula koševa, a suparnika smo u drugom poluvremenu sveli na samo 18 postignutih koševa. A Hrvatska nije često dobivala utakmice na ovakav način i zato je pobijediti s obranom za nas bila dodatna vrijednost.

Određenu sjenu na ovu pobjedu nabacio je švicarski izbornik, grčki stručnjak Ilias Papatheodorou, kazavši sljedeće:

– Prvi put u mojoj trenerskoj karijeri dogodilo mi se da sam imao situaciju u kojoj su krajem treće četvrtine momčadi u rezultatskoj ravnoteži i da je suparnik do tada izveo 31 slobodno bacanje, a moja momčad samo pet. Nevjerojatno. Obje momčadi u obrani su igrale čvrsto i za Hrvatsku je to bio jedini način da se vrati, no kriterij je bio posve drukčiji. Mislim da smo kao reprezentacija zaslužili više poštovanja.

Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini, u kojoj je vodeća Poljska, polufinalist posljednjeg Eurobasketa, reprezentacija koja je igrom slučaja dospjela na ovu razinu natjecanja. A s obzirom na to da je Poljska bolja od Hrvatske u međusobnom omjeru, ako se ne dogodi čudo na gostovanju kod Švicarske, selekcija koju vodi hrvatski trener Igor Miličić kao prva će u kvalifikacije za Eurobasket. Hrvatska će kao druga u dodatne pretkvalifikacije, koje će se igrati ovog ljeta.

Iz Švicarske naši su košarkaši odletjeli u Split, gdje u nedjelju (18 sati) igraju protiv posljednjeplasirane Austrije.U posljednjoj utakmici ovog ciklusa pretkvalifikacija.

– Želimo ovaj ciklus završiti pobjedom. Zbog dobrih rezultata žutih Split je u svojevrsnoj euforiji pa očekujemo jaču podršku, a mi ćemo sasvim sigurno odigrati bolju napadačku utakmicu nego u Fribourgu – obećao je Petrović.