Gvardiol prelomio i odabrao svog favorita: Želim igrati za Real Madrid!

Joško Gvardiol (21) postao je jedan od najtraženijih, ako ne i najtraženiji stoper na planeti nakon Svjetskog prvenstva u Kataru. Mnogi kažu da mu već nema ravnog, a nema ni skupljeg, jer ga Transfermarkt uz Rubena Diasa na vrhu cijeni na 75 milijuna eura. Mladi Zagrepčanin još je u RB Leipzigu, a direktor kluba Max Eberl kazao je kako ga ne namjerava prodati.

No, hrvatski reprezentativac navodno je odabrao klub u kojem u budućnosti želi nastaviti karijeru. Spominjali su se razni velikani - Chelsea, Manchester City i Barcelona samo su neki od njih. Prema informacijama insajdera Tomasa Gonzaleza, Gvardiol je svojem agentu rekao nedavno kako želi igrati za Real Madrid.

