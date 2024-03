Sramotne scene u Splitu: Osvanule prijeteće tjeralice za Marićem i Kustićem

Na ogradi splitskog zatvora Bilica jutros su se pojavile fotografije predsjednika HNS-a Marijana Kustića i donedavnog predsjednika sudačke komisije Brune Marića. Obojica su prikazani na način koji podsjeća na tjeralice za kriminalce s Divljeg zapada. Kustićeva fotografija nosi natpis na engleskom jeziku: "Wanted Dead or Alive", dok se uz Marićevu nalazi dodatak "i ostatak Komisije". Nagrada na obje tjeralice istaknuta je kao "sloboda hrvatskog nogometa". Fotografije pogledajte OVDJE.

Na društvenim mrežama kruži i navodna fotografija kuća u Pakoštanima Vlade Svilokosa koji bi mogao biti nasljednik Bruna Marića. Na njoj piše "Ježa će gucati tko Hajduka dirne, što si igra, igra si, u Pakoštane dobrodoša nisi."

Podsjećamo, Bruno Marić podnio je ostavku na mjesto predsjednička sudačke komisije nakon što je izbila VAR afera. Tvrdi da je to napravio jer prijete njemu i obitelji.

- Isključivo zbog prijetnji meni i mojoj obitelji. Ne mogu izaći u javnost sa sadržajem tih prijetnji jer njima se bavi policija i sigurno će biti kaznenih prijava. U razgovoru sa svojom djecom spoznao sam da nemam više pravo dovoditi ih u neugodne situacije, da se boje. To je postao pretežak teret i vrlo opasan. Dugo sam šutio o prijetnjama koje sam doživljavao. Jedna kukavička osoba je preko društvenih mreža pustila gnjusne i prijeteće poruke. Tu sam kukavicu prijavio policiji, koja je potom podnijela kaznenu prijavu, ali državno odvjetništvu u Splitu je tu prijavu odbacilo. I sad taj lik ponovno piše da dolazi u Daruvar i likuje - rekao je Marić i dodao:

- To je za mene neshvatljivo, a neka hrvatska javnost ocijeni je li jedna takva poruka za odbaciti. Nisam tip koji se boji, ali sve to predugo traje i želio sam ostavkom skrenuti pozornost našem društvu i ljudima u sportu da se možda nešto promijeni kako se toj glasnoj manjini ne bi više dopuštalo da radi takve neprihvatljive radnje. Odluku sam donio nakon što mi je sin rekao da ide na izlet, ali da nikome neće reći da se preziva Marić jer da bi ga mogli napasti zbog toga kad shvate da je iz Daruvara. Pritiscima sam se othrvao, a prijetnjama se ne želim više odupirati jer prezirem takav način i on je neodrživ.

>> Barić i Zajec o izborima u Dinamu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.