Bruno Marić otkrio zašto odlazi: 'Požalit će oni koji su mi zabili u nož u leđa'

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić podnio je ostavku na dosadašnju dužnost. Dosadašnji predsjednik Komisije podnio je ostavku na svoju dužnost te u razgovoru s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem iznio osobne razloge zbog kojih je donio takvu odluku.

Bruno Marić je u srijedu održao izvanrednu konferenciju za medije u kojoj se osvrnuo na najnoviji skandal koji potresa hrvatski nogomet. Curenje VAR snimki potaknulo je prigovore oko sudačkog odlučivanja na utakmicama HNL-a. Prva snimka koja je došla u javnost bila je ona sa susreta Varaždina i Hajduka u 24. kolu. Tri su situacije dovedene u pitanje, a Hajduk ih je čak objavio na službenim kanalima tražeći očitovanje od Komisije sudaca. Marić je na spomenutoj konferenciji utvrdio kako su odluke ispravne.

A sada je za Sportske novosti rekao zašto je odlučio dati ostavku.

- Isključivo zbog prijetnji meni i mojoj obitelji. Ne mogu izaći u javnost sa sadržajem tih prijetnji jer njima se bavi policija i sigurno će biti kaznenih prijava. U razgovoru sa svojom djecom spoznao sam da nemam više pravo dovoditi ih u neugodne situacije, da se boje. To je postao pretežak teret i vrlo opasan. Dugo sam šutio o prijetnjama koje sam doživljavao. Jedna kukavička osoba je preko društvenih mreža pustila gnjusne i prijeteće poruke. Tu sam kukavicu prijavio policiji, koja je potom podnijela kaznenu prijavu, ali državno odvjetništvu u Splitu je tu prijavu odbacilo. I sad taj lik ponovno piše da dolazi u Daruvar i likuje. To je za mene neshvatljivo, a neka hrvatska javnost ocijeni je li jedna takva poruka za odbaciti. Nisam tip koji se boji, ali sve to predugo traje i želio sam ostavkom skrenuti pozornost našem društvu i ljudima u sportu da se možda nešto promijeni kako se toj glasnoj manjini ne bi više dopuštalo da radi takve neprihvatljive radnje. Odluku sam donio nakon što mi je sin rekao da ide na izlet, ali da nikome neće reći da se preziva Marić jer da bi ga mogli napasti zbog toga kad shvate da je iz Daruvara. Pritiscima sam se othrvao, a prijetnjama se ne želim više odupirati jer prezirem takav način i on je neodrživ - rekao je Marić koji je opisao kako se osjeća.

- Naravno da bi bila neistina da sad kažem kako se osjećam dobro. Ustvari, ni ne znam što se točno dogodilo, zbog čega je nastala tolika pompa, koja je na kraju rezultirala mojom ostavkom. Ni u snu nisam mislio da ćemo doći do toga da u javnost "iscure" snimke iz VAR sobe, a posebno ne da će izaći dodatno montirane na vrlo zločest način, s tendencijom da naškode samim sucima. Za mene je to čisto kazneno djelo. Nažalost, mislim da su si oni, koji su pokrenuli sve to, zabili nož u leđa i požalit će zbog toga, ne zbog toga što će nastradati, nego zbog toga što se na snimkama vidi da su suci u VAR sobi i na terenu mahom donosili ispravne odluke, a i one koje su bile pogrešne bile su rezultat ljudskih pogreški. Dapače, ljudi su mogli dodatno spoznati koliko je sudački posao težak i stresan. Nas je već pratio glas da sudimo pošteno i to se na tim snimkama samo potvrdilo.

Kada govori o pristicima, vjerojatno misli na Hajduk.

- Zna se da je Hajduk već tražio moju smjenu. Jedno vrijeme kružile su tendenciozne priče o tome da suci pomažu Hajduku, što nije bila istina. Bilo je razdoblja u kojima su suci svojim pogreškama išli više u korist Hajduku, u nekim razdoljima protiv Hajduka, ali sudilo se uvijek pošteno. Kako Hajduku, tako i svim drugim klubovima. Nitko od klubova nema pravo pričati o nezadovoljstvu zbog toga što su ih suci samo zakidali.