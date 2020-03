U ovoj pauzi usavršavam francuski, a u budućnosti želim osvojiti Grand Slam

Osječanka Donna Vekić (23), sjajna hrvatska tenisačica koja drži 24. mjesto na WTA listi ovih dana, poput svih svojih kolegica, osuđena je na mirovanje. Kako se zbog epidemije koronavirusa ne igraju turniri, iskoristili smo priliku za jedan sadržajan razgovor s njom.

Ovu u najmanju ruku tromjesečnu stanku od turnira provodite s obitelji, kod kuće u Osijeku, jeste li razmišljali da budete negdje drugdje? Kao, primjerice, Novak Đoković koji je s obitelji u Marbelli...

– Čim su nam otkazali turnire u Americi (Indian Wells i Miami, op. a.) i proglasili pandemiju, bila sam na sljedećem letu za Hrvatsku. Bila sam se malo uplašila jer je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio da će zatvoriti granice, ali uspjela sam se vratiti bez problema. Pri povratku mi nije određena samoizolacija, ali ja sam uglavnom kod kuće – napomenula je Donna.

Instagram mi je zabava

Kako u takvim uvjetima održavate kondiciju? Na Instagramu smo vidjeli da rolate... Jeste li od trenera Torbena Beltza dobili neke posebne vježbe?

– S Torbenom i mojim kondicijskim trenerom Zlatkom Novkovićem dogovorili smo da probam ostati aktivna koliko je god to trenutačno moguće, ali i da se dobro odmorim jer će nam vjerojatno produljiti sezonu na kraju godine. Pa u to spada i moja stara ljubav – rolanje.

Sad svi imamo vremena i za nešto drugo. Što je kod vas došlo na red?

– Već dugo želim usavršiti svoj francuski pa, evo, sad imam vremena i za to.

Koliko vam u karijeri pomaže to što se na početku vježbali gimnastiku?

– Jako puno. Mislim da mi je to omogućilo bolju koordinaciju na terenu i veću fleksibilnost, a ja i danas obožavam gledati gimnastiku.

Možete li i sad napraviti zvijezdu? I biste li jednom zvijezdom, recimo, proslavili osvajanje svog prvog Grand Slam naslova?

– Mogu napraviti zvijezdu iako je ne radim prečesto. Proslaviti naslov zvijezdom? Ako mi dođe spontano, zašto ne?

Zivkaju vas novinari, na Instagramu vas prati 163.000 ljudi, je li to za vas teret?

– Nije, objave na Instagramu više mi dođu kao zabava. Drago mi je što sa svojim fanovima mogu podijeliti neke stvari i eventualno nekoga motivirati i potaknuti ga na vježbanje, sport i zdrav život.

Kako gledate na odluku WTA organizacije da vama tenisačicama u predstojećem razdoblju zaledi renking?

– Mislim da je to u ovom trenutku najbolje rješenje.

Koliko ste zadovoljni rezultatima u ovoj sezoni, koja je, nažalost, prekinuta i tko zna kad će biti nastavljena? Podsjetimo, imali ste četvrtfinale Adelaidea i treće kolo Australian Opena.

– Godinu sam solidno počela u Australiji, a onda sam se u Dohi malo razboljela. Taman sam odradila pripreme za Indian Wells i Miami, a onda su nam otkazali sve turnire sljedećih nekoliko mjeseci, do 7. lipnja, pa sam bila malo razočarana.

Mislite li da će se Wimbledon igrati (od 29. lipnja do 11. srpnja) i pripremate li se za njega? Ili je realnije da vaš prvi veliki ispit bude na US Openu na kojemu ste lani stigli do četvrtfinala?

– Ja se nadam da će se Wimbledon igrati, da neće biti otkazan, jer mi je to najdraži turnir, a i volim igrati na travi. Trenutačno se još ne spremam posebno za Wimbledon, ali ako sve bude išlo po sadašnjim projekcijama, počet ću se spremati za nekoliko tjedana.

Olimpijske igre su mi san

Koji vam je glavni cilj u karijeri? Top 10, prvo mjesto na WTA listi ili osvajanje nekoga od Grand Slam turnira?

– Definitivno mi je prvi cilj osvojiti naslov na nekom od Grand Slam turnira.

Zbog čega vas nije bilo u reprezentaciji na turniru Fed kupa u Tallinnu? Hoćete li se vi hrvatske igračice napokon skupiti i – otići naprijed u tom natjecanju?

– Mislim da ako igram ja sama, bez Petre Martić, da svejedno nemamo šanse jer je konkurencija na razini na kojoj smo sada jaka i teško je proći u viši razred. Nadam se da ćemo uskoro obje biti u Top 10 i da ćemo kao reprezentacija dobiti pozivnicu za završni turnir Svjetske skupine.

– Razmišljate li o nastupu na Olimpijskim igrama u Tokiju, ako i one neće biti odgođene?

– Da, to mi je velika želja i san od prvog dana kad sam krenula igrati tenis. Nadam se da će se to dogoditi već u Tokiju – zaključila je Donna.