U osmini finala pet hrvatskih igrača, Kovačić i Gvardiol imaju najveće šanse za naslov

Završena je grupna faza nogometne Lige prvaka i sad su nam poznati svi sudionici osmine finala natjecanja, a među njima su Bayern München, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona, Kopenhagen, Napoli, Inter, Lazio, Leipzig, PSG, a u zadnjem danu igranja po skupina saznali smo za posljednje dvije momčadi koje su se uspjele plasirati u nokaut-fazu, a to su PSG i Porto.

Antwerp iznenadio Barcelonu

Dramatičan razvoj događaja gledali smo u skupini F, koja je po tko zna koji put ove sezone opravdala naslov skupine smrti. PSG-u je trebao remi Newcastlea i Milana u drugom dvoboju kako bi s bilo kojim rezultatom s gostovanja kod Borussije u Dortmundu prošao dalje. Newcastleu je trebala pobjeda a da pritom Parižani ne pobijede u Njemačkoj, dok je Milanu trebala pobjeda a da PSG pritom izgubi.

Svrake su na svojem St. James Parku apsolutno dominirale protiv Milana i zasluženo došle do vodstva u 33. minuti preko fantastično zahvaćenog poluvoleja Joelintona. U tom trenutku bili su u osmini finala budući da je u drugom dvoboju bilo 0:0 te su tako pretekli PSG. U međuvremenu se rezultat u Dortmundu dvaput promijenio: Borussia je povela preko Adeyemija, a PSG izjednačio preko Warrena Zaire-Emeryja, koji je postao najmlađi francuski strijelac u povijesti Lige prvaka. Tad je i dalje Newcastle bio na drugom mjestu skupine, no Milan je iz svoje prve prave prilike i prvog udaraca u okvir gola izjednačio. Lopta se kao u fliperu odbila nekoliko puta te došla do Christiana Pulišića, koji je u 59. iz blizine zabio za 1:1 i vratio PSG na drugo mjesto skupine. Na kraju je Milan preokrenuo u Engleskoj golom Chukwuezea u 84., no PSG je ostao ispred njih zbog boljeg međusobnog omjera.

U skupini H Porto je u direktnom dvoboju za prolazak svladao Šahtar, koji vodi hrvatski trener Marino Pušić, u 5:3 golijadi. Apsolutni junak utakmice bio je Wenderson Galeno s dva pogotka i dvije asistencije. U drugom je dvoboju fenjeraš skupine Royal Antwerp iznenadno svladao Barcelonu 3:2 i došao do prve pobjede u Ligi prvaka u klupskoj povijesti.

U preostale dvije skupine (E i G) već je i prije šestog kola bilo jasno tko prolazi dalje, tko će svoj put nastaviti u Europskoj ligi, a tko će završiti svoju europsku sezonu, pa su se tako igrale utakmice bez rezultatske važnosti. Manchester City je u vrlo zanimljivoj utakmici na gostovanju u Beogradu svladao Crvenu zvezdu 3:2, a u fokusu su bili mladići iz nogometne akademije Cityja. Prvi gol za City postigao je debitant Micah Hamilton, drugi je zabio Oscar Bobb, treći je postigao Kalvin Phillips, ali nakon što je Hamilton izborio kazneni udarac. Za Zvezdu su poentirali Hwang i Katai. Mateo Kovačić igrao je do 76. minute, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi.

Crvena zvezda tako je završila sudjelovanje u Ligi prvaka za ovu sezonu kao najgora momčad natjecanja, s osvojenim jednim bodom, uz gol-razliku 7:15. No, nije najgora momčad u povijesti LP-a, to je škotski Rangers, koji je prošle sezone imao šest poraza uz gol-razliku 2:22.

Osmina finala u veljači

Drugoplasirani klub iz ove skupine, Leipzig, svladao je trećeplasiranu momčad, švicarski Young Boys rezultatom 2:1. U drugoj skupini, u kojoj je sve bilo riješeno, prvoplasirani Atletico Madrid svladao je s 2:0 drugoplasirani Lazio, a posljednji Celtic je s 2:1 svladao treći Feyenoord, za koji je Luka Ivanušec igrao do 67. minute.

Pozornost se sada okreće prema ždrijebu osmine finala koji je na rasporedu u ponedjeljak, 18. prosinca, u podne u Nyonu.

U nokaut-fazi elitnog natjecanja pet je hrvatskih igrača: Mateo Kovačić (Manchester City), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Modrić (Real Madrid), Ivo Grbić (Atlético Madrid) i Toma Bašić (Lazio).

Dodajmo da će se susreti osmine finala igrati 13./14. te 20./21. veljače, a uzvrati 5./6. te 12./13. ožujka 2024. godine. Kladionice od početka sezone najveću prednost za naslov daju Manchester Cityju.

