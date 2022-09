U HNL-u čak 60% stranih trenera! Nikad manje vjere u naše stručnjake

Dolaskom talijanskog trenera Sersea Cosmija na klupu Rijeke dogodio se raritet u 30-godišnjoj povijesti HNL-a. Naime, prvi put HNL ima više stranih nego domaćih trenera. Samo Dinamo (Čačić), Lokomotiva (Čabraja), Slaven Belupo (Zekić) i Varaždin (Kovačević) imaju hrvatske trenere, dok Hajduk na klupi ima Litavca (Dambrauskas), Rijeka Talijana (Cosmi), Gorica Sjevernog Makedonca (Angelovski), Osijek Austrijanca (Poms), Istra Španjolca (Garcia), a Šibenik Austrijanca (Čanadi).

Zanimljivo, sezonu smo započeli sa sedam domaćih trenera, ali nakon lošeg starta u prvenstvu, Gorica, Osijek i Rijeka odlučili su se za rješenja iz inozemstva.

Imamo trojicu u LP-u

Zbog čega je takav trend da se sve više vjeruje stranim trenerima? Odnosno, sve se manje vjeruje domaćima...

- Teško je to do kraja objasniti, ali činjenica jest da je čelnicima naših klubova najteže raditi s domaćim trenerima koji imaju svoje ja, svoj stav. U tom pogledu lakše je sa strancem. Mislim da Hrvatska ima vrlo dobre trenere, ali da im se premalo vjeruje. No, ne želim pljuvati kolege koji dođu raditi u našu zemlju. Uostalom, i ja sam kao trener radio u inozemstvu. Mislim da je ovo sad samo faza, to što se dovode strani treneri i što im se više vjeruje. To je u neku ruku čak i dobro, da se vidi jesu li strani treneri zaista kvalitetniji od domaćih. Ja mislim da u globalu nisu, pogotovo što svi naši klubovi traže instant-uspjeh, a sa stranim trenerima, koji ne poznaju ni ligu, do takvog uspjeha će jako teško doći - smatra Tomislav Ivković, vratarska legenda i nogometni trener, pa dodaje:

- Ali, siguran sam da će primjerice jedan Cosmi donijeti dobroga Rijeci. Donijet će momčadi talijansku taktiku, organiziranost, iskustvo. Tako da je to možda dobro rješenje za Rijeku. Na koncu, postoje dobri ili loši treneri, ne treba ih djeliti na stare i mlade, domaće ili strane.

Foto: Dejan Rakita/Pixsell 04.10.2021., Gradski stadion, Banjaluka (BiH) – Borac i Zeljeznicar su podijelili bodove u nogometnom derbiju 12. kola m:tel Premijer lige BiH rezultatom 1:1. Zeljeznicar je poveo u 33. minuti golom Petra Boje, a izjednacio je kapetan Borca Stojan Vranjes u 45 minuti prvog poluvremena. Utakmici su nazocili Vico Zeljkovic, predsjednik Nogometnog saveza BiH, kao i Milorad Dodik, srpski clan Predsjednistva BiH. Photo: Dejan Rakita/PIXSELL

Zanimljivo je da Hrvatska ima čak tri trenera u Ligi prvaka (Tudora u Marseilleu, Jovićevića u Šahtaru, Čačića u Dinamu), a istodobno samo četvoricu u Prvoj HNL.

Talijani štite svoje

Možda se trend s aktualnim stranim trenerima promijeni, no činjenica jest da je od svih stranih trenera koji su radili u HNL-u trag, i to jako velik, ostavio Matjaž Kek na klupi Rijeke te Valdas Dambrauskas u Gorici te sada i u Hajduku. A baš je Hajduk i najčešće posezao za stranim trenerima, no toliko željeni naslov ipak mu nisu donijeli Balakov, Reja, Carrillo, Tramezzani, Pušnik... Sada pak vjeruju da do prvenstvenog naslova može Litavac Dambrauskas.

Ne računajući trenere iz BiH, svi ostali treneri stranci u HNL-u bili su promašaji - Ivajlo Petev u Dinamu (vodio plave u 26 utakmica HNL-a), Inaki Alonso (20) u Rudešu, Slovenac Miloš Rus (14) u Zagrebu, Jose Manuel Aira (11) u Rudešu, Manolo Roca (7) i Curro Torres (5) u Istri, te kratkotrajna posezanja za slamkom spasa Cibalije s Peterom Pacultom (pet utakmica) i Sesveta s Adijem Pinterom (jedna utakmica). Ni Sesvete (17 utakmica) ni Lokomotiva (11) nisu se usrećili s Ljupkom Petrovićem, kao ni Inter sa Željkom Petrovićem (7).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 31.05.2017., stadion NK Varazdin, Varazdin - Finale hrvatskog nogometnog kupa, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Trener Ivaylo Petev."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Nogometna akademija HNS-a proteklih je 20-ak godina iznjedrila vrhunske hrvatske trenere, mnogi od njih priznati su i rade u inozemstvu (Bilić, Kovač, Tudor, Leko, Jovićević, Tomas...), a dojam je nekako da ih se najmanje cijeni upravo u Hrvatskoj. Srbija sigurno nema bolje trenere od Hrvatske, ali Srbi svojima puno više vjeruju. U njihovu prvenstvu čak 15 od 16 prvoligaša vode srpski stručnjaci, a jedini stranac je Crnogorac na klupi Radnika. I druge zemlje u našem okruženju više vjeruju svojim trenerima, veći postotak svojih trenera imaju i Mađari, Talijani, Slovenci, Austrijanci... Od svih liga petice, Italija najviše drži do svojih trenera, u toj ligi samo su tri stranca - Hrvat Ivan Jurić, Srbin Siniša Mihajlović i Portugalac Jose Mourinho.

Foto: EXPA/ laPresse/ Spada 01.09.2022, Stadio Atleti Azzurri d Italia, Bergamo, ITA, Serie A, Atalanta BC vs Torino FC, 4. Runde, im Bild Ivan Juric (Torino FC) // Ivan Juric (Torino FC); during the Seria A 4th round match between Atalanta BC and Torino FC at the Stadio Atleti Azzurri d Italia in Bergamo, Italy on 2022/09/01. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Spada *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ laPresse/ Spada/EXPA

Nekad je tako bilo i u HNL-u, obično su jedan ili dvojica na deset prvoligaša bili su stranci. Primjerice, prije tri godine od deset hrvatskih prvoligaša samo je Istra imala stranog trenera. Sada se taj trend potpuno preokrenuo, nadamo se ne zadugo. Jer, neće li hrvatski treneri dobivati šansu kod kuće, bit će manje traženi i cijenjeni i u inozemstvu.

Možda bi hrvatski treneri napokon trebali dobiti i svoju udrugu, koja bi se borila za njih, uvela neka ograničenja o broju promjena trenera u klubu tijekom jedne sezone...

>> VIDEO: Nikoli Jurčeviću se spustio stolac pa mu voditelj pomagao