Tužna hrvatska stvarnost: Treneri odlaze jer su mizerno plaćeni, zarađuju manje od konobara

S 25 trofeja u 16 seniorskih sezona Ratko Štritof (50) najtrofejniji je igrač Mladosti. Podičiti se tim epitetom u konkurenciji takvih legendi kao što su Ozren Bonačić, Karlo Stipanić, Miroslav Poljak, Ivo Trumbić, Zlatko i Dubravko Šimenc, Perica Bukić... zbilja nije mala stvar.

- Jako sam ponosan na to i jako mi je drago zbog toga. To je priznanje meni, ali i cijeloj mojoj generaciji koja je ostavila neizbrisiv trag u povijesti Mladosti. A tu su, osim mene, bili i Vjekoslav i Dario Kobešćak, pa Cimerman, Žagar, Bosnić... Imali smo sreće da nas je trenirao Ozren Bonačić, veliki igrač, kasnije i trener, ali čovjek prije svega, i to od pionira do juniora, a poslije i seniora. Godine 1991. napustilo nas je puno igrača - srećom ostali su Bukić i Vezjak, a poslije je došao i Vegar - a mi smo već u sezoni 1992./93. igrali finale Kupa prvaka s onda iznimno jakim Jadranom, kojega smo pak nadmašili u hrvatskom prvenstvu - kaže Štritof koji se može pohvaliti da je odigrao čak sedam finala Kupa prvaka (četiri je i osvojio) a danas vodi brigu o mlađim naraštajima Mladosti.

Ništa bez baze domaćih igrača

Je li to recept za stvaranje jake momčadi, to kako je vaša generacija rasla i porasla?

- Apsolutno. Mladost je tih godina bila dobro vođena od uprave kojoj su na čelu bili najprije Celestin Sardelić, a potom Vlado Kobešćak. Momčad se pažljivo slagala i pokazalo se da nije uvijek bitno imati najbolje igrače nego je bitno imati dobro posloženu momčad. Pri čemu je važno da postoji velika baza domaćih igrača s po kojim pojačanjem sa strane, ali vrhunskim. I kad sam igrao u Posillipu, od nas 15 čak 11 igrača je bilo iz Napulja, trojica smo bili stranci a Felugo je predstavljao ostatak Italije. I u Mladosti se tada manje mijenjala momčad, a sada je po 7-8 novih igrača, ljudi se ne mogu identificirati s njima. A momčadi treba stanovito vrijeme da se uigra, pa kad dobijete dobru cjelinu, sljedeće godine možete očekivati da će ona biti još bolja

I danas bi se od djece Mladosti mogla napraviti jaka momčad, ali ti su se igrači razišli po svijetu kao rakova djeca?

- Oh, da, Jug i Jadran su puni mladostaša. Kad bi se Bukić, Marcelić, Lazić, Biljaka, Miloš, Vukičević, Lončar, Harkov i ostali vratili, bila bi to jaka momčad. Vratite sve to i imate prvaka bez problema, a ne dovoditi igrače neprovjerene kvalitete.

Vodili ste i mlađe hrvatske selekcije, pa poznajete situaciju, ali mi tu očito imamo problem. Posljednjih godina redovito ostajemo bez odličja. O čemu se radi?

- Problem je višeslojan, ima tu svega, no u vrhunskom sportu ništa nije slučajno. Mislim da nedovoljno kvalitetno pratimo mlade igrače, kad sam ja već s 14 godina bio na okupljanjima tadašnje jugoslavenske reprezentacije napisao sam milijardu psiho-testova. Znači radila se precizna psiho-fizička analiza koje danas uglavnom nema. Problem je i u mizernim primanjima trenera zbog čega oni odlaze iz vaterpola. Jedan konobar je bolje plaćen od vaterpolskog trenera. A to je problem i hrvatskog sporta u cjelini.

Kreću kampovi za djecu

No, vi ne mirujete, krenuli ste s projektom ljetnih i zimskih kampova za djecu u kojima će najmlađi trenirati vaterpolo, plivanje, sinkronizirano plivanje, skijanje... O čemu se zapravo radi?

- Tih kampova bit će više tijekom godine, a zasad smo definirali termine zimskih koji će se odvijati na Pohorju u Sloveniji: prvi je od 26. do 30. prosinca, drugi je od 2. do 7. siječnja, treći je u veljači. Oni nisu namijenjeni samo mladim sportašima koji već treniraju neki od sportova nego i onima koji hoće naučiti plivati, skijati, igrati vaterpolo. Primat ćemo djecu od 10 do 15 godina iz Hrvatske, ali i iz inozemstva, a o njima će brinuti stručni treneri, želimo da se osjećaju kao doma, da se socijaliziraju, da im bude ugodno.

Više se o tome može doznati na stranici ratkostritof.com, a vi nam malo obrazložite svoj izbor. Bijač vam je najbolji?

- Marko je na EP-u u Splitu pokazao jednu neospornu kvalitetu, jedan je od najzaslužnijih za osvojeno zlato jer je branio uistinu fenomenalno.

Marinić Kragić i ostali?

- Jerko je nakon puno godina dobio priliku i iskoristio je, pokazao je karakter i liderske sposobnosti. Vrlić je za sve suparničke braniče bio nerješiva enigma. Harkov je dokazao da je vrhunski ljevak, nije ga slučajno uzela Brescia, a mi se samo možemo nadati da ćemo ga vratiti. A Žuvela je prototip univerzalnog igrača.

Osvojio četiri Kupa prvaka, s Mladosti tri

Ratko Štritof rođen je 14. siječnja 1972. u Rijeci. Jedan je od najtrofejnjijih igrača Mladosti: u 16 seniorskih sezona sa žapcima je osvojio čak 25 medalja, između ostaloga sudjelovao je i u osvajanju tri Kupa prvaka. S reprezentacijom se okitio olimpijskim (1996.) te europskim srebrima (1999. i 2003.). Kup prvaka osvajao je i s Posillipom, a s Pescarom je ušao iz B u A ligu Italije. Kao trener, godinu dana je vodio prvu momčad Mladosti, Como je spasio ispadanja iz Prve talijanske lige, a bio je i izbornik mlađih selekcija Hrvatske. Današnje juniore Mladosti vodio je od mladih nada i kaže: Ima tu kvalitete.

>> VIDEO: Specijalna emisija: Jedna stvar neće nam prolaziti dalje, gubili smo lopte koje nismo smjeli