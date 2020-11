Tužan kraj velikog borca, više mu neće dopustiti da uđe u UFC-ov kavez

Bez obzira na to što po ugovoru ima pravo na još jedan nastup, jedan od najvećih boraca u povijesti najjače organizacije slobodne borbe sudjelovao je u posljednjoj borbi u UFC-ovu kavezu. Ustvrdio je to predsjednik UFC-a Dana White nakon što je svjedočio trećem porazu u nizu Andersona Silve, najvećeg UFC borca svojeg vremena.

Zaluđen sportom koji mu je donio svjetsku slavu, Brazilac nije shvatio da je njegovo vrijeme prošlo pa je u kavez ušao i u 46. godini, a ondje je, tehničkim nokautom u četvrtoj rundi, izgubio od deset godina mlađeg Uriaha Halla. Vidjevši da je ovo Silvi sedmi poraz u posljednjih devet borbi, uz jednu poništenu pobjedu zbog pozitivnog nalaza na doping, šef UFC-a izjavio je da mu više neće dopustiti da uđe u UFC-ov kavez.

Inače, Silvi je sve krenulo naopako nakon što je u drugoj rundi druge borbe s Chrisom Weidmanom slomio potkoljenicu, i to nakon vlastita low-kicka. Bila je to slika loše karme koju je navukao u njihovu prvom ogledu u kojem je izgubio naslov svjetskog prvaka srednje kategorije nakon sedmogodišnje nepobjedivosti. I to samo zato što je glumio Muhammada Alija prepotentno spustivši ruke i nudeći suparniku bradu, po kojoj je na kraju i dobio za nokaut. Nakon toga, Silva više nije bio onaj stari “Spider” koji je kao pauk pleo mrežu oko protivnika prije no što bi zadao presudni udarac.