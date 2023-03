Turski mediji vrište nakon poraza od Hrvatske: Ovo je skandalozno, sudac je obilježio utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija je u Bursi pred 44.000 gledatelja pobijedila Tursku s 2:0, a oba gola zabio je Mateo Kovačić. Bio je to drugo kolo skupine D kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine.

Hrvatsku je do pobjede odveo Kovačić, no dio turskih medija raspisao se o detalju iz 56. minute. Kadioglu je pao u šesnaestercu nakon duela sa Šutalom, no sudac je odlučio da nema najstrože kazne.

"Skandalozna odluka u Turskoj. Sudac Andreas Ekberg obilježio je večer", piše Sabah te dodaje:

"Ekberg nije bio u blizini. Kratko se konzultirao s VAR-om i odlučio nastaviti.

"Hrvatski navijači koji su došli u Bursu na utakmicu nisu zaboravili naše građane pogođene potresom. Na tribini s hrvatskim navijačima izvješen je transparent s natpisom 'Uz vas smo'", navodi Milliyet.

"Unatoč dobroj igri u Bursi, igrači s polumjesecom i zvijezdom nisu uspjeli pronaći put do mreže i nisu postigli ono što su željeli na terenu", navodi Sozcu.

"Golovima Kovačića izgubili smo u prvom susretu na domaćem terenu", navodi Cumhuriyet.

"Utakmicu smo počeli efektno, ali smo izgubili na domaćem terenu golovima Kovačića", navodi Internet Haber.

