Turci i dalje ne daju nikome da slavi u Zadru, nakon pet trofeja Fenera u nizu pobjednik je Efes

I šestu godinu zaredom pehar namijenjen pobjedniku zadarskog turnira euroligaša (ZDBT) odlazi u Tursku. Nakon što su u prvih pet izdanja u Višnjiku slavili Fenerbahče (4) i Darušafaka (1), ovaj put je pobjednik europski doprvak i aktualni turski prvak Anadolu Efes.

U utakmici koja je odlučivala pobjednika turnira Efes je prilično lako pobijedio Albu (92:74) u čemu je hrvatski reprezentativac Kruno Simon sudjelovao sa pet koševa, šest skokova i četiri asistencije. Kod momčadi trenera Atamana prednjačili su Francuz Rodrigue Beaubois i Nijemac Tibor Pleiss (po 18 koševa) te Amerikanac Alec Peters (14) koji je proglašen i za najboljeg igrača turnira. Najbolji strijelac je pak Bryon Allen (63 koša), a asistent Martin Junaković (šest po utakmici), obojica iz redova trećeplasiranog Zadra.

Uskoro će se znati i termin turnira u olimpijskoj godini koja direktorici Zdenki Zrilić ostavlja više manevarskog prostora pa joj se možda ostvari želja pa dovede i jedan veliki španjolski klub (Real, Barcelona ili Baskonia). Trener Efesa Ergin Ataman izrazio je želju da dođe ponovo, no svi koji su ovdje bili barem jednom to isto žele.

- Ovo je možda i najbolje organizirani pripremni turnir i ja se nadam da će nagodinu biti još više momčadi, kao i prije. A nadam se da će se vratiti i publika, jer košarka je zanimljivija uz gledatelje - kazao je Ataman i najavio novu euroligašku sezonu:

- Momčadi da izbore doigravanje ima 11 do 12 klubova, no treba vidjeti kako će se u svemu snaći tek priključeni euroligaši kao što su Alba, Valencia i Asvel. Favoriti su Real, Fener i Barcelona koja je napravila veliku momčad, ali i CSKA, koji je puno mijenjao, ali je vrlo jak. Mi ćemo pokušati ponoviti lanjsku sezonu kada smo izborili Final Four a potom i finale Eurolige. Pokušat ćemo to premda nemamo momčad koja je u top pet proračuna jer naša momčad vrijedi oko 12 milijuna USD.

Albin sastav vrijedi puno manje, ali je prilično perspektivan pa će biti zanimljivo vidjeti kako će stari trenerski lisac, 72-godišnji Aito Garcia, upravljati tim sastavom na puno jačoj pozornici od njemačkog prvenstva i Eurokupa u kojem su lani bili finalisti.