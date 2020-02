Tudor dobacivao vrataru Lokomotive pa uzvratio Tomiću: Smiješno je to što govori

Hajduk je danas na Poljudu s 1:0 svladao Lokomotivu u 21. kolu HNL-a. Bila je to prva utakmica pred domaćim gledateljima trenera bijelih Igora Tudora u drugom mandatu.

- Bilo je napeto do samog kraja. Prvo poluvrijeme je trebala biti završena utakmica, najmanje 3:0. Prvi put su do našeg kaznenog prostora došli u 60 i nekoj minuti kada je Posavec krivo odigrao. Malo mi je smiješno mi je što je Tomić rekao da je to bilo za remi. Bilo je dobrih stvari i onih koje su manje dobre. Bilo je grča kod nekih igrača kao što je to uvijek slučaj na otvaranju - rekao je Tudor, a prenosi Dalmatinski portal.

U posljednjim minutama utakmice vratar Lokomotive Ivo Grbić krenuo je u napad i napravio prekršaj na Hajdukovu čuvaru mreže Posavcu. Grbić je ranije branio za Hajduk, a Tudor je danas vikao na njega.

- Legitimno je njegovo pravo da ide dati gol, ali legitimno je i da mu se dobaci komentar usput - rekao je Tudor.

Hajduk je pao u drugom dijelu.

- Do crvenog kartona je bilo dosta visokog presinga i ukradenih lopti. Kad ukradete nekoliko lopti morate dati gol, kad ne date gol onda imate dojam da oni prijete na gol. Nismo mi Barcelona, a oni Solin, normalno je da dođu koji put do našeg šesnaesterca. Svakako smo dosta dobro odigrali - rekao je Tudor pa prokomentirao igru Lokomotive.

- Nisu oni imali šanse. Ne znam cijelu utakmicu njihove šanse, možda su par puta ušli u šesnaesterac. Mi smo u konstrukciji, nismo se još ekipirali i to će biti još bolje.

A zvižduke na Poljudu prokomentirao je i Grbić.

- Išao sam zabiti gol, normalno da ću se boriti za svoj klub. Igram za Lokomotivu i dat ću sve od sebe za klub. Ne znam što je tu ljudima čudno. Klub me plaća, od toga živimo moja obitelj i ja. A Hajduku želim sve najbolje - rekao je Grbić.