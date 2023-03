Tucak se očešao o suce: Kada Talijani jure "egal" onda je to malo drukčiji kriterij, nego kada to čine Hrvati

U posljednjem dvoboju na turniru Svjetskog vaterpolskog kupa u Zagrebu Hrvatska je izgubila od Mađarske s 10:13. Zalanki sa sedam pogodaka potopio naše snove o završnici u Los Angelesu. Nakon što smo na početku gubili s 1:5 i u posljednju četvrtinu ušli sa zaostatkom od 10:13, naši su igrači smogli snage za poravnanje na 10:10 tri minute prije kraja. Ukazao se tračak nade, ali sjeverni su susjedi u završnici odigrali mirnije, a nama opet nije išlo s igračem više, pa su izabranici bivšeg mladostaša Zsolta Varge stigli do dragocjene pobjede.

- Od početka nismo bili pravi, nedostajalo je agresivnosti u obrani, kao da nismo bili u utakmici. Poremetili su nas peterci na početku, no suđenje nije razlog poraza. Jednostavno nismo bili kako treba - kazao je Toni Popadić koji je pred kraj treće četvrtine zamijenio Marka Bijača koji jučer očito nije imao svoj dan.

No, izbornik Ivica Tucak ipak se malo "očešao" o suce.

- Utakmicu smo izgubili zato što smo je loše i otvorili. Pogotovo u napadačkom dijelu. Dali smo samo tri gola od prvih 10 situacija s igračem više. Gađali smo blokove, nepripremljeni, mlohavi. Nismo ušli onako čvrsto kako sam očekivao i što sam tražio. Onda smo se tijekom cijele utakmice silno trošili. Moram biti iskren: kada Talijani jure "egal" onda je to malo drukčiji kriterij, nego kada to čine Hrvati. Stojim iza ovih riječi. Naravno, ja time ne velim da smo odigrali briljantno. Dapače, napadački smo bili konfuzni, a "probušio" nas je ovaj Zalanki koji je došao u nedjelju. Njemu je očito odmor jako dobro došao, odmoran je stigao u Zagreb. Ponavljam, nismo bili dobri i nema opravdanja, ali ono što ostavlja gorčinu je kriterij sudaca prema nama, prema jednom Vrliću recimo. Pa, to je najbolji sidraš na svijetu.

Možemo se sad vaditi na suđenje, no ostaje činjenica da smo zapucali čak 11 napada s igračem više, da je mađarski vratar skupio više obrana od naših, a Mađari su imali i Zalankija.