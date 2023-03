Zalanki sa sedam pogodaka potopio naše snove o završnici u Los Angelesu

U izvrsnom ambijentu do kraja ispunjenog bazena Mladosti uza Savu, pred gotovo 2000 navijača (pojačanih Zagrebačkim bubnjarima), hrvatski vaterpolisti poraženi su od Mađarske s 10:13 (1:2, 4:5, 2:3, 3:3) i tako ostali bez plasmana na završni turnir Svjetskog kupa. Ondje će uz Mađare otići i Talijani, dok su Amerikanci završnicu osigurali već samim tim što su domaćini.

Naši su igrači otvorili utakmicu pomalo u grču, pa su Mađari pogocima Zalankija iz peterca i Manhercza poveli s 2:0. Smanjio je iz napada s igračem više Burić, no vidjela se da to nije Hrvatska kakvu znamo. A kad je još početkom treće četvrtine Manhercz iz novog peterca doveo Mađarsku u vodstvo s 3:1, Nagy svojim prvim pogotkom povisio na 4:1, a Zalanki iz trećeg peterca na 5:1, naši su se planovi našli pod ozbiljnim upitnikom. No, srećom proigrao je mladi Žuvela i s dva pogotka smanjio vodstvo gostiju na 3:5.

Nakon toga išlo je uglavnom gol za golom, no Mađari su u posljednju četvrtinu ipak ušli s vodstvom od 10:7. Raspucao se Gergo Zalanki koji se zbog manje ozljede kasnije pridružio suigračima u Zagrebu. Bio je očito tajno oružje bivšeg mladostaša Zsolta Varge. S čak sedam pogodaka u našoj mreži odveo je Mađarsku na Final 6.

Naš izbornik Ivica Tucak zamijenio je i vratara pred kraj treće četvrtine, umjesto Bijača (4 obrane) ušao je Popadić, ali ni to nije pomoglo. Naši su u jednom trenutku, tri minute prije kraja, izjednačili na 10:10, ukazao se tračak nade, ali sjeverni su susjedi odigrali mirnije u završnici i tako stigli do dragocjene pobjede. Mađari su večeras u Zagrebu bili bolji i zasluženo idu dalje.

Pogotke za Hrvatsku postigli su Burić (2), Žuvela (2), Bašić (2), Fatović, Lazić, Marinić Kragić i Vrlić, dok su za Mađarsku osim Zalankija pogađali još Manhercz (3), Nagy, Jansik i Vigvari.

Završni turnir Svjetskog kupa, novoustanovljenog natjecanja koje je zapravo hibrid bivšeg Svjetskog kupa (održavao se svake četiri godine) od kojega je uzeo ime i Svjetske lige (išla je svake godine), od koje je uzeo format, održat će se od 30. lipnja do 2. srpnja u Los Angelesu. Okupit će šest reprezentacija, tri s turnira u Zagrebu (Italija, Mađarska i SAD kao domaćin) te još tri s turnira u Podgorici, odakle dalje idu Srbija, Španjolska i bolji iz dvoboja Crna Gora - Grčka koji se igra kasnije.