Tri KIF-ovca iza Dalićeva stožera: Trudimo se na posao vratiti što kasnje

Podjelom priznanja zaslužnim djelatnicima i najboljim studenima, zagrebački Kineziološki fakultet proslavio je svoj 63. rođendan. A priznanja, usmena, zavrijedila je i sama institucija od mnogih uzvanika pa tako i od predsjednika HOO-a Zlatka Mateše:

- To što je Hrvatska na Olimpijskim igrama u Riju i Tokiju bila među 20-tak najuspješnijih zemalja zaslužni su oni koji su se kod vas školovali. Jer bez stručnog rada i znanosti, uz pripomoć medicine, možete zaboraviti na uspjeh.

Komplimenti su stigli i iz pravca kineskog veleposlanika u RH Qianjin Qia koji se, pred auditorijem, nije mogao načuditi tome kako tako mala zemlja poput Hrvatske ima tako sjajnu nacionalnu nogometnu vrstu dok se reprezentacija njegove, na planetu najmnogoljudnije zemlje, nije ni plasirala.

A u programu svečanosti, video linkom, sudjelovali su i trojica KIF-ovaca koji su trenutno u Kataru, kao članovi Dalićevog stručnog stožera reprezentacije a to su profesori Saša Janković i Luka Milanović te predavač Marin Dadić. Unatoč tome što su svi oni morali uzati dopust da bi mogli biti uz Vatrene, Milanović je video vezom nazočnima poručio:

- Trudit ćemo se da se na naš posao na fakultetu vratimo što kasnije.

A sa tim se pose slaže i čovjek koji im je taj dopust morao odobriti, novi dekan prof. dr. sc. Mario Baić koji je nedavno stupio na tu dužnost.

- Jako smo ponosni na njih. Oni su zaposlenici našeg fakulteta i tražili su od nas sportski dopust. Janković je liječnik reprezentacije a Milanovi i Dadić su stručnjaci za kondicijsku pripremu. A Milanović je na fakultetu moj savjetnik za međunarodnju suradnju. Zacijelo je rijetkost da neki fakultet želi da njegovi zaposlenici ostanu što duže izvan fakulteta no to bi značilo da bi Hrvatska na ovom Svjetskom prvenstvu dogurala daleko.

Kineziološki fakultet je uistinu velika institucija. Kazuju to i brojke koje nam je predočio dekan Baić koji je, po novom, imenovan na mandat od tri godine:

- Mi imamo 2500 studenata i 117 zaposlenika među kojima je 84 nastavnika. Imamo više studijskih programa koje stalno mijenjamo i unapređujemo.

A širenje sadržaja djelovanja podrazumijeva i internacionalizaciju studija, ističe novi KIF-ov čelnik:

- To je neminovno jer živimo u internacionalnom okruženju, to je sada potreba. Uostalom, strani studenti žele doći k nama a i nama je to važno jer kada se okružiš boljima od sebe i novim kulturama onda i ti rasteš. Inače, mnogima nije jasno kako mi kao tako mala zemlja uspijevamo biti tako uspješni u sportu pa je i to razlog što smo privlačni drugima. Eto, dosad smo imali oko 100 kineskih studenata i koji su slušali određeni broj predmeta koje smo nudili na engleskom.

Dekan se zahvalio državnom tajniku Tomislavu Družaku na trudu oko uključivanja Kineziološkog fakulteta u izradu novog Zakona o sportu koji je, baš ovih dana, izglasan u državnom Saboru.

- U startu nismo bili zadovoljni s prijedlogom Zakona pa smo tražili da se uključimo u njegovu izradu. Kod nas nema kulture dijaloga i nerijetko se događa da se u izradu takvih akata ne uvažava drugačija mišljenja i zato smo zatražili da se uključimo naknadno i ministrica Nikolina Brnjac je dobro reagirala zbog čega smo joj zahvalni. Nismo mi to radili da bismo mi povećali broj studenata nego da struku ne srozamo na niske grane dok se, s vremenom, ne dođe do optimalnog broja školovanih trenera. Borili smo se i za status trenera. Vidjeli smo da su zakonska rješenja o statusu sportaša dosta dobro regulirana ali smo bili uvjereni da ima boljih rješenja za status trenera - kazao je prof. dr. sc. Mario Baić.

Inače, tijekom rođendanske svečanosti, pored Zlatka Mateše i Tomislava Družaka, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta, sljavljeniku su čestitali i Vesna Vučemilović (predsjednica Odbora z aobitelj, mlade i sport Sabora), Ratko Kovačić (predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora), Tomislav Josip Mlinarić (prorektor Sveučilišta u Zagrebu), Luka Juroš (pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade) te Dragan Primorac (ravnatelj Specijalne bolnice Sveta Katarina).

Među čestirarima našao se i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, nekad i sam student ovo fakulteta i završeni kineziolog. Posebno priznanje primio je profesor emeritus Dragan Milanović za dugogodišnje uređivanje časopisa Kinezologija a novi dekan zahvalio se svom prethodniku Tomislavu Krističeviću od kojeg je preuzeo "štafetnu palicu".