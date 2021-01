Trener moćnog Mornara hvalio Ciboninu mladost: Prkačin, Gnjidić, Nakić... bit će odlični igrači

Kako se i očekivalo, Cibona nije uspjela ugroziti puno snažnijeg crnogorskog Mornara (78:92), sastavu sa pet Amerikanaca koji je zabio 14 trica i ostavio zagrebačkog suparnika na samo tri pobjede. Nebi to domaćini uspjeli niti da su na raspolaganju imali ozlijeđene Reynoldsa i Bilinovca jer sastav iz Bara vodeća je, i jedna od najskupljih, momčad ABA lige.

U domaćem sastavu više od ostalih zabili su Nakić (15), Planinić (14) i Prkačin (13), a opet se svidio 19-godišnji razigravač Lovro Gnjidić (8 koševa, 4 asista).

- S obzirom na sve probleme sa samoizolacijom u kojoj smo donedavno bili te sa ozljedom prvog razigravača i Bilinovca, bili smo hendikepirani u vanjskoj liniji, a tu Mornar ima ekstremnu kvalitetu. Uostalom, pogađali su trice s uspješnošću većom od 50 posto pa se teško braniti od suparnika koji zabija sa svih strana. Mi smo odradili solidan posao. U prvom poluvremenu imali smo devet izgubljenih lopti, a u drugom smo tu brojku sveli na četiri pa sam u nastavku bio zadovoljan s organizacijom igre, no od ovoga više nismo mogli - prokomentirao je Cibonin trener Ivan Velić prije kojeg je njegovu momčad hvalio i gostujući trener Mihailo Pavićević.

A on je odavao dojam velikog simpatizera zagrebačkog kluba:

- Cibona je meni omiljena momčad koja u svom sastavu ima četvoricu, petoricu, sjajnih mladih igrača kao što su Prkačin, Radovčić, Gnjidić, Nakić... Sve to bit će sjajni igrači i Cibona s davanjem prilike istima radi dobar posao. A ti dečki nasuprot sebe imali su momčad provjerenih igrača.

Pitali smo trenera Pavićevića da li je ovo po sastavu (i investicijama) najjači Mornar ikada?

- Apsolutno, to je naša najjača momčad do sada i to je djelo našeg arhitekta, mog brata Đorđa. Ovo je skupina vrlo talentiranih igrača i meni kao treneru je lako takvu momčad voditi jer uvijek imam nekog "keca u rukavu". Uvijek mogu posegnuti za nekim novim taktičkim rješenjem. No, kako stvari stoje, mi nećemo ostati na ovome jer moj brat planira dovesti još jedno pojačanje s obzirom da smo u igri na oba fronta, kako u Eurokupu tako i u ABA ligi koju ćemo nastojati i osvojiti. Nama se čini da da je došao naš trenutak i da to moramo iskoristiti. I zato smo letvicu ambicija podignuli maksimalno - kazao je trener vodećeg sastava regionalne lige koji sada ima skor 12-2.

Da bi realizirali sve te ambicije, mornarevci moraju puno i putovati pa im se događaju i ovakve stvari.

- Putujući za Kanarske otoke dogodilo nam se, na naše zaprepaštenje, da su nam ljudi iz Lufthanse u Frankfurtu s leta skinuli 14 igrača dopustivši samo šestorici od nas da uđemo u zrakoplov za Las Palmas. Za ove ostale morali smo se znalaziti preko Lisabona. Tu smo ostali prilično razočarani neprofesionalnošću jedne velike avioprijevozničke kompanije. Sreće nismo imali niti nakon utakmice protiv Gran Canarije jer nam je, zbog nevremena, bio otkazan let za Madrid pa smo se opet morali snalaziti. No, što je tu je, takva je situacija trenutno u svijetu - prepričao je Pavićević.