Trener Dinama oštro demantirao priču koja kruži oko Maksimira: 'Nije istina to što neki govore!'

Dinamo je na startu nove sezone pogocima Sandra Kulenovića i Luke Stojkovića pobijedio Osijek s 2:0 na Opus Areni. Utakmica je odlučena u posljednjih petnaestak minuta, a evo što je nakon nje izjavio trener Dinama, Mario Kovačević.

- Čestitke mojim igračima, zaslužili smo ovu pobjedu. Početak sezone uvijek zna biti škakljiv. Danas smo imali devet novih igrača u prvih 11. Znali smo da igramo protiv jednog dobrog Osijeka. Prvo poluvrijeme je bilo zanimljivo. Htjeli smo pobijediti, ali pokušali smo zabiti već u prvom dijelu. Nismo, ali nismo smjeli ni primiti gol. Znali smo da su opasni u tranziciji i tako je i bilo. Drugo poluvrijeme, također šanse na obje strane. Presudile su izmjene, dobre izmjene smo napravili, zabili dva gola i zasluženo pobijedili. Jako lijepa atmosfera, hvala našim navijačima, ovo je pobjeda za njih - rekao je Kovačević pa istaknuo:

- Dečki koji su ostali nakon prošle sezone, a oni su u manjini, razgovaram s njima i oni dobro rade. To što neki pišu i govore nije istina, dečki rade pošteno, konkurencija je velika i to oni znaju. Kulenović i Stojković su odlični igraći i znali smo da će donijeti puno svojim ulaskom, kao i svi drugi igrači. Valinčić? I tu imamo konkurenciju. Pierre-Gabriel je odličan igrač, ali Moris je odlično iskoristio priliku, i prema naprijed i prema natrag. Malo je i nas bilo strah zbog početka sezone i puno novih igrača, ali ovo je dokaz da smo dobro radili i siguran sam da ćemo biti sve bolji i bolji. Imam slatke muke, ali klub kao što je Dinamo to zaslužuje. Svi će dobiti priliku, doći će i Europa. Na igračima je da rade i da to iskoriste. Sustav? Mijenjat će se, Beljo je došao prije desetak dana, dosta dobro je radio. Osijek je njegov grad, dao sam mu priliku. Znali smo i da će Kulenović donijeti novu energiju. Njih dvojica mogu zajedno igrati. Kulenović traži dubinu, Beljo dolazi po loptu. Nikoga nećemo podcjenjivati, nema euforije, moramo rasti i mislim da nećemo imati problema - rekao je Kovačević.

Još prije Kovačevića izjavu je u studiju MAXSporta na stadionu u Osijeku dao i trener domaćih, Simon Rožman.

- Jako sadržajna utakmica, ljudi su imali što vidjeti. Hvala svima što su došli u ovakvom broju. Što se tiče utakmice, već sam najavio da je Dinamo puno uložio i da je ovo normalno, to je tri puta više od našeg budžeta. Odigrali smo jako hrabro, moraš iskoristiti situacije koje smo stvorili u ovakvoj utakmici. Žao mi je što je Luka (Vrbančić) tražio izmjenu, do 70. minute smo bili u egalu, a nakon izmjena s obje strane više im nismo mogli parirati. Zaslužena pobjeda Dinama i čestitam im, ali čestitam i svojim igračima, mlada ekipa, potentna, puno je stvari ispred nas, ali neke stvari su vidljive - rekao je Rožman pa nastavio:

- Ovo su zlatne minute za mladiće koji ulaze, ali normalno je da nakon izmjena više nismo mogli parirati kao dotad. Znali smo da moramo iskoristiti svaku situaciju koja se ponudi. Pokazali smo hrabrost, izlazak od vratara, držali smo loptu, bili smo okomiti kad je trebalo. Ne možemo biti zadovoljni zbog bodova, ali mislim da će ovdje svakome biti teško i to je neki put. Hoće li biti još transfera? Petrusenko i Čolina će biti dobra pojačanja. Idemo mirno, ako se pojavi neka prilika. Ne možemo se razbacivati novcima. Imamo mladu i potentnu ekipu i mislim da će to biti u redu. Težak raspored? Mislim da je to super da vidimo gdje jesmo. Pokazali smo danas da smo na dobrom putu. Dinamo je s ovim rosterom veliki favorit prvenstva, nemamo za čim žaliti. Moramo nastaviti s onim što smo radili dobro i popraviti ono što nije valjalo. Toure? Još nije spreman za cijelu utakmicu, znali smo da do 60. minute može držati ritam. Nemamo Jakupovića pa smo probali s drugim rješenjima. Probali smo i s Farkašem umjesto Živkovića, ali nismo više mogli parirati nakon izmjena. Nadam se da će publika cijeniti ovo, trebat će vremena i strpljenja, ali ovo je put koji smo zacrtali i nadam se da će doći i rezultat - rekao je Rožman.