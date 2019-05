Trener Ajaxa nakon poraza: Bili smo tako blizu, ali onda ta zadnja sekunda...

Trener Ajaxa Erik ten Hag njegovi igrači nisu mogli sakriti žalost zbog šokantne eliminacije u polufinalu Lige prvaka u kojoj ih je Tottenham sinoć pobijedio s 3-2 golom u zadnjoj minuti sudačke nadoknade.

"Bili smo tako blizu i tako smo to zaslužili, ali onda ta zadnja sekunda.... Nogomet može biti predivan, ali može biti i surov i to smo danas iskusili", kazao je nakon utakmice trener Ajaxa Erik ten Hag.

"Ukupno smo imali sjajnu kampanju u Ligi prvaka, bili smo sekundu od finala i moja momčad zaslužuje najljepši kompliment, jako sam ponosan na svoje igrače", dodao je.

"Rekao sam igračima na poluvremenu da nije još gotovo, to se vidjelo po stavu Tottenhamovih igrača, oni su još vjerovali u prolaz. No ne mogu kriviti nikoga. Imali smo prekrasnu sezonu u Ligi prvaka i odrasli smo kao momčad. To je težak proces", zaključio je Ten Hag.

"Ovo je noćna mora, kao san. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, sve nam je išlo na ruku. No nismo zadržali isti pritisak u drugom poluvremenu. Primili smo smiješne golove. Bili smo tako blizu finala i onda lopta uđe. Nevjerojatno!", izjavio je kapetan Ajaxa Matthijs De Ligt.

>>> Pogledajte kako su Lovren i Shaqiri slavili pobjedu Liverpoola