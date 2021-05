Transfer o kojem mnogi govore: Leo Messo potpisao za Arsenal

Arsenal je doveo 10-godišnjeg kenijskog dječaka i taj je transfer izazvao popriličan interes, a sve zbog imena mladog nogometaša. Naime, dječak se zove - Leo Messo.

Maleni Kenijac ranije je bio u West Hamu gdje igrao sjajno pa ga je Arsenal uzeo sebi.

Arsenalova akademija među najuspješnijim je u Engleskoj i dala je puno igrača za prvu momčad. Među njima su Bukayo Saka i Emile Smith Rowe koji ove sezone igraju odlično u dresu topnika.

Stoga se navijača Arsenala nadaju da će se i maleni Messo jednog dana probiti do prve momčad i da će biti barem približno uspješan kao slavni Argentinac Messi.

8 year old LEO Messo (his real Jango name) joins Arsenal Football Academy. @eugenemesso my brother! When your nephew is rich and famous; remember me 😝 #FromBusiaToTheWorld 😂😂😂 pic.twitter.com/2ab8frxIam