Transfer bomba: Poljaci žele Bjelicu za svoga izbornika, on im odgovorio

Je, nazvao me predsjednik poljskog saveza da me pita koliko mi traje ugovor u Osijeku. Pričao mi je o situaciji u reprezentaciji Poljske, ciljevima, ali sam već dobro upoznat sa svime. Spomenuo mi je da Poljska nije igrala najbolje u posljednje vrijeme i da su bili nezadovoljni. Također, da je pritisak medija velik, a to znam jer sam radio u Poljskoj - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica za 24 sata na temu preuzimanja klupe poljske reprezentacije.

Jerzy Brzeczek odveo je Poljsku na Europsko prvenstvo, no poraz od Slovenije i remi s Austrijom bili su previše. Navijači nisu bili zadovoljni, a nije ni Savez pa su se odlučili zahvaliti dotadašnjem izborniku.

Podsjetimo, Bjelica je s Lechom već odradio sjajan posao pa ga Poljaci znaju i poznaju njegovu kvalitetu.

- Poljska ima puno dobrih mladih igrača. Neke od njih sam trenirao u Lechu, primjerice, Robert Gumny, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Jakub ... Sve su to igrači koje jako dobro poznajem. No trenutačno sam vezan za Osijek, ugovor mi traje još dvije i pol godine - rekao je Bjelica za 24sata, ali i dodao kako je izbornički posao san svakog trenera pa tako i njega.

Podsjetimo, Bjelica je od dolaska u Osijek postao sve voljeniji budući da je klub podigao do te razine da su Dinamu najveći konkurenti za osvajanje naslova prvaka Hrvatske.